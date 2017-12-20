Киргизская оппозиция теряет медиаресурс. Бабановский телеканал НТС прикрывают

Связанный с Омурбеком Бабановым телеканал может уже в среду прекратить вещание

В редакцию киргизского телеканала НТС, принадлежащего "близкому окружению" предпринимателя и оппозиционного политика Омурбека Бабанова, пришли судебные приставы. Они зачитали определение суда об аресте имущества, согласно которому телеканал с большой вероятностью прекратит вещание уже в среду, в 11 утра. По официальной версии, это произошло из-за иска ряда компаний, однако собеседники "Ъ" в Бишкеке связывают происходящее с политикой - ведь именно господин Бабанов был основным конкурентом нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на выборах главы государства.

Решение об аресте имущества телеканала НТС было принято Межрайонным судом Бишкека во вторник. Согласно определению, которое процитировал на пресс-конференции генеральный директор телекомпании Усон уулу Жайнак, истцом по делу выступает фирма Grexton Capital Ltd. Господин Жайнак добавил, что в документах есть "запрет ответчикам распоряжаться имуществом" телеканала. При этом телеканал в деле выступает даже не ответчиком, а "третьим лицом".

Судебные приставы пришли в редакцию почти сразу после окончания судебного заседания, что эксперты в Бишкеке сочли одним из аргументов в пользу признания политизированности процесса. "НТС - это самый рейтинговый частный телеканал,- сказал "Ъ" Мирсулджан Намазалиев, советник Омурбека Бабанова.- Он стал политически неудобным. С юридической точки зрения процесс выглядит абсурдным. За один день суд рассматривает иск, здание оцепляют и начинают опись имущества. В то время как по другим делам судебных исполнителей ждут месяцами". Также господин Намазалиев признал, что "телеканал НТС принадлежит близкому окружению Омурбека Бабанова, и в определенной степени он отражает его позицию". Киргизские СМИ используют достаточно размытую формулировку: "считается, что канал принадлежит Омурбеку Бабанову".



Напомним, именно Омурбек Бабанов был главным соперником нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на выборах, которые прошли в октябре. Отношения между конкурентами обострились после публичных теледебатов. Во время них господин Жээнбеков перешел на "ты" и заявил, что знал господина Бабанова "еще птенцом" - он старше оппозиционера на 12 лет. "Он поступил неправильно, в нашем обществе это считается большим оскорблением",- прокомментировал эту ситуацию Омурбек Бабанов в беседе с "Ъ". В настоящее время оппозиционер находится за границей, но где именно - в его окружении говорить отказываются. Господин Бабанов покинул страну еще в конце октября, а 4 ноября на него завели уголовное дело по статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" и "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" - за предвыборной выступление перед узбекской общиной на юге страны.

Телеканал НТС вещает в обычном режиме, но уже с утра среды его работа может быть прекращена. "Юристы телеканала попросили немного времени на ознакомление с претензиями, и им разрешили сделать это до 11 часов,- рассказал господин Намазалиев.- Однако подробные документы можно будет получить только утром - суд проходил без нашего ведома". Директор канала Усон уулу Жайнак заявил, что будет обжаловать решение суда.

По данным киргизских СМИ, владельцы компании, подавшей иск на телеканал, связаны с Максимом Бакиевым - сыном бывшего президента страны Курманбека Бакиева. Это упомянул в своем Facebook и сам Омурбек Бабанов. Впрочем, политик прокомментировал ситуацию достаточно поздно: во вторник в 22:24 по местному времени. "Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Киргизии теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы - это просто клочок бумаги, справедливость - ничто, а главная цель - закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?" - написал он. Причастность к этой истории Максима Бакиева действительно делает официальную версию происходящего неправдоподобной - сын бывшего президента заочно осужден в Киргизии на пожизненный срок и также скрывается за рубежом.

"Происходит очередной передел ресурсов. Как водится, в Киргизии он начинается со СМИ,- рассказала "Ъ" руководитель киргизского аналитического центра "Полис Азия" Эльмира Ногойбаева.

- Ситуация с НТС - только первая ласточка в перераспределении имущества на фоне перераспределения власти вообще и отдельных сфер в частности".

Источник - kommersant.ru

