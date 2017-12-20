Бабанов назвал рейдерским захватом ситуацию вокруг НТС

Лидер партии «Республика» и депутат парламента Омурбек Бабанов прокомментировал определение Бишкекского межрайонного суда об описи имущества телеканала НТС.

Лидер партии «Республика» и депутат парламента Омурбек Бабанов прокомментировал определение Бишкекского межрайонного суда об описи имущества телеканала НТС.

«Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы - это просто клочок бумаги, справедливость - ничто, а главная цель - закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?», - написал он на своей странице в Facebook.

Вечером 19 декабря в офис телеканала НТС пришли судоисполнители в сопровождении милиции и предъявили определение Межрайонного суда Бишкека, предусматривающее опись имущества. Заявление в суд об обеспечении иска по экономическому делу подала компания GREXTON CAPITAL LTD. В определении суда НТС значится в качестве третьей стороны.

Как известно, телеканал НТС принадлежит лидеру партии «Республика» и депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Бабанову. В Министерстве юстиции канал зарегистрирован как ОсОО.

После выборов Бабанов покинул страну, а Генпрокуратура возбудила на него уголовное дело. 13 ноября политик объявил об уходе с поста лидера партии «Республика - Ата-Журт». В его обращении, зачитанном на телеканале НТС, Омурбек Бабанов объяснил свое решение тем, что сейчас находится на лечении за границей, но в какой именно стране, не уточнил.

Азаттык