Казахстан и Киргизия растаможили отношения, - "Къ"

Конфликт между республиками удалось урегулировать

Кризис в отношениях Казахстана и Киргизии - ключевых партнеров России в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вызванный неурегулированным таможенным конфликтом Астаны и Бишкека, завершен. Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с 26-летием независимости страны, призвав строить отношения "в духе союзничества и стратегического партнерства". Непростое примирение произошло после того, как лидеры двух стран на встрече в Минске утвердили меры по пресечению серого импорта через киргизскую границу, наносившего ущерб казахстанской экономике и осложнявшего многостороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС.

День независимости Казахстана отмечался два дня, 16 и 17 декабря, и был приурочен к принятию закона о независимости и государственном суверенитете от 16 декабря 1991 года. В поздравлении Нурсултану Назарбаеву, направленном в минувшую субботу, президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Астаны на нынешнем этапе необходимо рассматривать "в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов" на постсоветском пространстве.

Между тем Астана, на протяжении последних лет призывавшая к активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС, фактически получила к очередному Дню независимости особый подарок. Им стало урегулирование давнего таможенного конфликта с Киргизией, отравлявшего отношения двух соседей и дискредитировавшего столь близкую казахстанскому руководству идею интеграции на постсоветском пространстве.

Подтверждением произошедшей нормализации отношений Астаны и Бишкека стало поздравление, направленное Нурсултану Назарбаеву новым президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, вступившим в должность 24 ноября. Тон послания, в котором казахстанский народ назван "братским", оказался непривычно теплым для весьма напряженных в последние годы отношений между двумя странами, достигших своей низшей точки при предыдущем президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве. Пожелав Казахстану "мира и процветания", президент Жээнбеков выразил уверенность, что двусторонние отношения "в духе союзничества и стратегического партнерства и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться".

Проблема серого импорта из соседней республики возникла в связи с неконтролируемой контрабандой товаров в Казахстан, причиной которой, по версии Астаны, стало нежелание киргизской стороны придерживаться требований торговли в рамках ЕАЭС. Последний всплеск таможенного конфликта произошел 10 октября, когда Астана резко ужесточила контроль на границе с Киргизией.

В условиях таможенного конфликта отношения с Казахстаном стали одним из самых болезненных вопросов президентской гонки в Киргизии, завершившейся 15 октября. Напомним, что в ходе последней избирательной кампании в Киргизии были предприняты попытки представить торговый спор с Астаной как проявление скрытого политического давления со стороны Казахстана, стремящегося найти способы подчинить себе Бишкек. "Ставленником Астаны" некоторые киргизские политики тогда называли оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова.

"Одной из причин конфликта стала эмоциональная несдержанность экс-президента Алмазбека Атамбаева, который обвинил Нурсултана Назарбаева во вмешательстве в избирательную кампанию",- заявила "Ъ" депутат от оппозиционной фракции парламента "Ата Мекен" Наталья Никитенко. По ее мнению, больше всех от этого пострадали граждане Киргизии, а также имидж ЕАЭС. "Холодную войну между Киргизией и Казахстаном остановила смена власти в Бишкеке. Новый президент Сооронбай Жээнбеков начал процесс нормализации двусторонних отношений",- пояснила "Ъ" госпожа Никитенко.

Встретившись в Минске 30 ноября, всего через неделю после инаугурации Сооронбая Жээнбекова, лидеры двух стран обсудили "дорожную карту" примирения, которая была подписана их представителями в Астане 2 декабря.

"На первое место в казахско-киргизских отношениях вышел прагматизм,- пояснил "Ъ" независимый казахстанский эксперт, директор консалтинговой компании "Группа оценки рисков" Досым Сатпаев.- Во внешней торговле Киргизии Казахстан занимает второе место после России. Кроме того, значительная часть киргизской элиты и населения прямо или косвенно связана с этой торговлей, и недавняя нездоровая ситуация на границе нанесла серьезный удар и по ним лично".

По словам господина Сатпаева, подобную политику исправления конфликтов с соседями до Сооронбая Жээнбекова проводил другой среднеазиатский лидер - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, пришедший к власти в Ташкенте после завершения эпохи президента Каримова. "Сменив Ислама Каримова на посту главы государства, Шавкат Мирзиеев начал восстанавливать отношения с соседями. Судя по всему, новый президент Киргизии осознал необходимость быстро восстановить отношения с Казахстаном - тем более что проблема серого импорта наносила сильнейший удар по репутации ЕАЭС",- говорит Досым Сатпаев. И добавляет: "Как бывший премьер, Сооронбай Жээнбеков очень хорошо знает, что такое экономика, и он действовал с точки зрения своего опыта".

С мнением о том, что негативные последствия таможенного конфликта Казахстана и Киргизии выходили далеко за рамки отношений двух стран, создавая нежелательные прецеденты несоблюдения своих обязательств не только Киргизией, но и другими членами ЕАЭС, согласен российский эксперт, директор программы безопасности Центральной Азии ПИР-Центра Вадим Козюлин.

"Серый импорт в рамках ЕАЭС, символом которого в свое время стала пресловутая "белорусская креветка",- это системная проблема. Судя по последним примирительным заявлениям из Бишкека, киргизская сторона предпочла продолжению конфликта примирение, что, в принципе, можно считать победой Астаны. Однако возобновления торгового спора в дальнейшем можно будет избежать только в случае неукоснительного выполнения всеми сторонами "дорожной карты" по разрешению конфликта, предложенной Казахстаном. Говорить о том, что этот оптимистичный сценарий в самом деле будет реализован, пока преждевременно",- считает господин Козюлин.

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек

Источник - Коммерсант

