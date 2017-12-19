Заявление глав правительств СНГ: Деятельность картелей во всех их формах и проявлениях наносят существенный вред экономике государств и благосостоянию граждан

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление глав правительств государств-участников СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям
Мы, главы правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, принявшие настоящее Заявление, с обеспокоенностью отмечаем возросшую в современном мире роль международных картелей, способных применять недобросовестные антиконкурентные практики, создавая тем самым прямые угрозы экономической безопасности государств, в том числе и государств – участников СНГ.
Заявляем о своем решительном осуждении деятельности картелей во всех их формах и проявлениях (монополизация рынков, установление высоких барьеров входа на рынки для национальных компаний, диктат цен, навязывание невыгодных условий для потребителей) и подчеркиваем ее разрушительное воздействие на конкурентную среду, несовместимое с нормами международного права, наносящее существенный вред экономике государств и благосостоянию граждан.
Уверены, что объединение усилий государств-участников СНГ, всего мирового сообщества по выработке и применению согласованных подходов в борьбе с недобросовестными деловыми практиками международных картелей, не может состояться без многостороннего сотрудничества профильных государственных органов как в рамках существующих международных и региональных структур, так и во взаимодействии на двусторонней основе с возможным участием уполномоченных служб других заинтересованных государств.
Исходим из того, что международное сотрудничество по противодействию картелям должно дополняться принятием конкретных мер по проведению расследований деятельности международных картелей на многосторонней основе в необходимом объеме, недопущению неправовых действий международных картелей, наносящих ущерб мировой торговле и тормозящих развитие национальных рынков.
Убеждены, что для противодействия картелям необходимы консолидация усилий мирового сообщества и эффективное взаимодействие в рамках соответствующих механизмов, функционирующих на основе норм и принципов международного права, и поддерживаем подготовку соответствующего международного документа о противодействии картелям.
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