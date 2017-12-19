Кыргызстан и Китай намерены провести газопровод между странами

Кыргызстан и китайская компания SINO-Pipeline International Company Limited подтвердили свои намерения об ускорении реализации проекта по строительству газопровода «Кыргызстан - Китай».



Кыргызстан и китайская компания SINO-Pipeline International Company Limited подтвердили свои намерения об ускорении реализации проекта по строительству газопровода «Кыргызстан - Китай».

Как сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР, стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов США. Строительство планируется начать в конце 2019 года. Срок реализации проекта - 3 года.

Проектом предусмотрено строительство 4-й нитки магистрального газопровода для транспортировки туркменского газа через территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Китай. Протяженность по территории Кыргызстана составит около 215 км - от пункта пропуска «Карамык» на границе с Таджикистаном до КПП «Иркештам» на границе с Китаем.



Азаттык