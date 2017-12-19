Кыргызстан и Китай намерены провести газопровод между странами

Кыргызстан и китайская компания SINO-Pipeline International Company Limited подтвердили свои намерения об ускорении реализации проекта по строительству газопровода «Кыргызстан - Китай».
Кыргызстан и китайская компания SINO-Pipeline International Company Limited подтвердили свои намерения об ускорении реализации проекта по строительству газопровода «Кыргызстан - Китай».
Как сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР, стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов США. Строительство планируется начать в конце 2019 года. Срок реализации проекта - 3 года.
Проектом предусмотрено строительство 4-й нитки магистрального газопровода для транспортировки туркменского газа через территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Китай. Протяженность по территории Кыргызстана составит около 215 км - от пункта пропуска «Карамык» на границе с Таджикистаном до КПП «Иркештам» на границе с Китаем.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!