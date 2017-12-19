«Аскара Акаева нужно пригласить в Кыргызстан и торжественно встретить»

В социальных сетях активно защищали проделку джигита, атаковавшего яйцами и Бермет Акаеву, которая защищала отца. Мы обратились к некоторым людям, чтобы они дали оценку этому происшествию, задали вопрос: «Должен ли Аскар Акаев вернуться на родину?»





9 декабря в Берлине первый президент КР Аскар Акаев, его супруга Майрам и дочь Бермет приехали на встречу с гражданами Кыргызстана, но были вовлечены в неприятный инцидент. В социальных сетях активно защищали проделку джигита, атаковавшего яйцами и Бермет Акаеву, которая защищала отца. Мы обратились к некоторым людям, чтобы они дали оценку этому происшествию, задали вопрос: «Должен ли Аскар Акаев вернуться на родину?»

Болот Жанузаков, общественный деятель:

- Почему небольшой кыргызский народ не исчез и не был истреблен на протяжении веков? Потому что у нас есть давние традиции, оставшиеся от предков, вроде уважения как к старшим, так и к младшим. Хочу напомнить, что они в 10, в 100 раз выше стоят всех написанных в мире законов. Хотим мы того или нет, но Аскар Акаев правил Кыргызстаном в качестве президента на протяжении 14 лет. В годы обретения независимости он добился того, что нашу страну узнали мировые державы, наладили с нами отношения.



Что касается джигита из Германии, который неправильно обошелся с Аскаром Акаевым, то он нарушил упомянутую мной традицию, касающуюся уважения к старшим, вел себя так, будто не получил родительского воспитания. Досадно! Подобные неприятные явления портят имидж нашего народа. В тексте гимна есть такие строчки: «Наследье отцов наших передадим, на благо народа потомкам своим». Представители старшего поколения должны указать верный путь представителям младшего поколения, дать хорошее воспитание. Иначе у нашей страны не будет будущего. В таких случаях вспоминаются стихи Надырбека Алымбекова о том, что врагами кыргызов являются кыргызы из-за такой черты, как зависть. Что касается возможного возвращения Аскара Акаева на родину и реакции народа на это, то у меня есть такой ответ – сам Аскар Акаев говорил: «Мое сердце бьется для Кыргызстана. Придет время, и я вернусь на родину». Когда бы он ни вернулся, мы его с радостью встретим.

Кубанычбек Жумалиев, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»:

- Во-первых, я думаю, что это специально запланированная акция. Во-вторых, с ухода Аскара Акаева прошло 12-13 лет. С тех пор сменились три президента. Уйдя, он не стал вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Работал в сфере науки, особенно в сфере экономики, мировой макроэкономики, добился успеха. Если в мире четыре сильных экономиста, то один из них – Аскар Акаевич. Российское государство высоко оценивает научные труды этого человека, поддерживает его программы для экономики страны. Крупные державы приглашают к себе, просят прочитать лекции, получить от него знания. Аскар Акаев – мой научный руководитель. В то время я защитил кандидатскую, опираясь на его труды по физике-оптике, ведь он ученый с мировым именем. Закалил меня в политике, открыл мне туда путь. До конца жизни буду уважать его как ученого и наставника. Я не против того, чтобы он вернулся на родину как первый президент, напротив, я поддерживаю. Аскар Акаевич в свое время выступил с инициативой перевести в Бишкек останки Исхака Раззакова и воплотил эту идею в жизнь. Кыргызские традиции таковы, что видных выходцев из какого-то села хоронят в родном селе. В надежде на то, что в селе родится еще один выдающийся человек. Поэтому кыргызский народ обязательно должен пригласить Аскара Акаева, торжественно встретить его.

Каныбек Иманалиев, депутат ЖК от фракции «Ата Мекен»:

- Я видел этот неприятный инцидент. Это противоречит национальным традициям и обычаям. Это противоречит гуманности и закону. Хорош он или плох, но Аскар Акаев правил Кыргызстаном в самые тяжелые, суровые времена. В первые годы независимости проявил решительность, проделал много работы. Плоды пожинаем до сих пор. Что касается возвращения первого президента в Кыргызстан, то это зависит от нескольких обстоятельств. Сами знаете, трудно найти политика, которого в Кыргызстане любят все. Ведем себя как в выражении: «Быстро идешь - говорят «рысь», тихо идешь - говорят «хромой». Прошло 12 лет с тех пор, как Аскар Акаев покинул родину. Рано или поздно вернется. Но на каких условиях – это уже другой вопрос.

Источник: газета «Азия news» №50 от 14.12.2017 / стр. 6, gezitter.org/

