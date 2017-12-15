Путин назвал Навального «российским Саакашвили»

Президент Владимир Путин назвал Алексея Навального "российским Саакашвили". Так президент ответил на вопрос Ксении Собчак о том, почему Навального и других независимых оппозиционных кандидатов не допускают к участию в выборах 2018 года.

Президент Владимир Путин назвал Алексея Навального "российским Саакашвили". Так президент ответил на вопрос Ксении Собчак о том, почему Навального и других независимых оппозиционных кандидатов не допускают к участию в выборах 2018 года. "Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Я уверен, что абсолютное большинство граждан России этого не хочет", – заявил Путин на ежегодной пресс-конференции. Фамилию Навального президент не произнес.



И обратите внимание, что сегодня Путин впервые прямо признал, что недопуск меня на выборы - это осознанное политическое решение. Про всякий "суд и судимости" уже никто не говорит. Типа, вот мы власть и решили, что это вредно.



Во время большой пресс-конференции в четверг Путину уже задали вопрос об отсутствии реальной конкуренции на выборах 2018 года. Глава государства в ответ заявил, что представители российской внесистемной оппозиции якобы не предлагают "конкретной повестки дня". На вопрос об отношении к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который теперь возглавляет на Украине оппозиционное движение, Путин заявил: "То, что делает Саакашвили, – плевок в лицо грузинскому и украинскому народам".

Путин в 2018 году собирается в четвертый раз баллотироваться в президенты. В выборах также намерен участвовать Алексей Навальный, однако власти запрещают ему избираться. Накануне оппозиционер представил свою предвыборную программу. В числе ее основных пунктов: увеличение расходов на здравоохранение и образование, минимальная зарплата в 25 тысяч рублей, снижение ставки на ипотеку и налогов на бизнес. О намерении участвовать в президентских выборах заявляет и телеведущая Ксения Собчак.

Азаттык