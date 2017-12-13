Правильно ли называть в честь Атамбаева дорогу, которая строится на китайские деньги?

При А. Акаеве Кубанычбек Жумалиев начинал лаборантом и дослужился до должности премьер-министра. Он и сейчас никуда не делся. Сидит в Жогорку Кенеше в качестве депутата, представляет одну из фракций.



При А. Акаеве Кубанычбек Жумалиев начинал лаборантом и дослужился до должности премьер-министра. Он и сейчас никуда не делся. Сидит в Жогорку Кенеше в качестве депутата, представляет одну из фракций. Неизвестно, как он приносит пользу народу, какие законы пишет, но этот бывший аспирант внезапно проснулся ото сна, предложил назвать альтернативную автотрассу Север-Юг в честь экс-президента Алмазбека Атамбаева, по инициативе которого и начала строиться дорога. Это шокировало как оппозицию, так и сторонников Белого дома. В тяжелом положении оказались депутаты СДПК, которые упустили из рук такую возможность для подхалимства.

Даже превратившийся из торговца в политика благодаря О. Текебаеву С. Нышанов был вытеснен на второе место в рейтинге. Напомним, он предложил дать Атамбаеву звание героя кыргызского народа. По мнению политических экспертов, Атамбаев был главным врагом Акаева, соответственно, смена курса его последователей на 180 градусов разгневало их «босса». Даже простые люди от стыда смотрят в землю, когда незаменимый и заметный кадр Акаева выступил с таким предложением. Правильно ли называть в честь Атамбаева дорогу, которая строится на китайские деньги?

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org