«Дети» Бабанова ошиваются у дверей кого попало

Такова жизнь. Только вчера Омурбек Бабанов был главным игроком в политике, а сегодня он превратился в преступника, находится в бегах, не может вернуться в свою страну. Стремительно растерял авторитет, который собирал по крупицам.
Такова жизнь. Только вчера Омурбек Бабанов был главным игроком в политике, а сегодня он превратился в преступника, находится в бегах, не может вернуться в свою страну. Стремительно растерял авторитет, который собирал по крупицам. Молодцы, которых он собрал в партии, не могут договориться между собой, усилились внутренние противостояния. Точнее, каждый заботится о собственном будущем.
Например, снявший с себя маску Талант Мамытов ошивается у дверей СДПК, к кому попало обращается и лидер фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев. Точнее, именно Руслан Казакбаев на прошлой неделе встретился с Камчыбеком Ташиевым, озвучил ему свою просьбу: «Камчыке, к вам прислушаются. Постарайтесь примирить Бабанова с властью». О чем говорит то, что он приклонился перед Ташиевым, которого когда-то использовали и выбросили?! Кто гарантирует, что если он сегодня войдет в их положение, то завтра они не предадут его вновь?.. Камчыке должен глубоко призадуматься и держаться подальше от таких предателей. Ведь в хорошие дни они с тобой, а в тяжелые дни думают только о личных интересах.
Источник: газета «Мантыш» №35 от 12.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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