Посол Турции в Кыргызстане завершает свою дипмиссию

Посол Турции в Кыргызстане завершает свою дипмиссию

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаева накануне встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики в КР Метином Кылычем по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, Абдылдаев выразил благодарность Кылычу за проделанную работу в качестве посла Турции в КР.

Турецкий посол поблагодарил правительство КР и МИД за содействие, оказанное ему во время пребывания в Кыргызстане.

Также стороны обсудили нынешнее состояние кыргызско-турецких отношений отметив необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и доверия.

Источник: kabar.kg