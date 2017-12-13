Посол Турции в Кыргызстане завершает свою дипмиссию
Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаева накануне встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики в КР Метином Кылычем по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, Абдылдаев выразил благодарность Кылычу за проделанную работу в качестве посла Турции в КР.
Турецкий посол поблагодарил правительство КР и МИД за содействие, оказанное ему во время пребывания в Кыргызстане.
Также стороны обсудили нынешнее состояние кыргызско-турецких отношений отметив необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и доверия.
Источник: kabar.kg
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