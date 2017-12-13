Бишкек и Ташкент наверстывают упущенное. Киргизия становится рынком сбыта для Узбекистана, - "НГ"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы. В Бишкеке отметили важность визита, назвав его первым официальным после вступления Жээнбекова в должность.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы. В Бишкеке отметили важность визита, назвав его первым официальным после вступления Жээнбекова в должность. То, что ранее он посетил с визитом Москву, в расчет, судя по всему, в киргизской столице не принимают.

"Это первый официальный визит, который глава государства совершает после вступления в должность", – сообщила журналистам заведующая отделом политики аппарата президента Киргизии Айзада Субакожоева. Хотя сам Сооронбай Жээнбеков на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил: "Очень символично, что свой первый визит я совершаю в Москву. Это говорит о том, что Кыргызстан твердо нацелен на укрепление союзничества и партнерства".

Визит главы Киргизии в Ташкент станет продолжением активного политического диалога, который идет между двумя странами в последний год. "Появилась твердая политическая воля решать накопившиеся за десять лет проблемы на взаимовыгодной основе, с учетом взаимных интересов. Речь идет о том, чтобы задействовать те направления, [которые оставались без должного внимания. – "НГ"]. Потенциал двустороннего сотрудничества наших стран высокий… В ходе визита мы намерены подтвердить приверженность реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметить планы на перспективу", – цитирует Субакожоеву агентство "24".

В сентябре Бишкек посетил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев (см. "НГ" от 06.09.17). Напомним, тогда был подписан договор по демаркации и делимитации 85% киргизско-узбекской границы. Оставшиеся 15%, или 200 км, – еще в работе. Это самые проблемные участки Ферганской долины, на согласование которых уйдут годы. По словам Айзады Субакожоевой, "из 200 км описано только 40 км границы". "Подписание договора дало возможность открыть пограничные пункты для свободного перехода граждан двух стран. Тем более что 14% населения юга Киргизии – этнические узбеки. Все они на президентских выборах проголосовали за Сооронбая Жээнбекова, что немаловажно", – сказал "НГ" киргизский эксперт Кубат Рахимов.

Одно из главных достижений – стороны смогли решить спорный вопрос принадлежности Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Жалал-Абадской области, по вопросам использования которого нередко возникали конфликты. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Нурбек Мурашев пояснил, что "водохранилище переходит в ведение Департамента водного хозяйства Кыргызстана". По его словам, объем водоема составляет 165 млн куб. м. Из них 8% воды будет использовать Киргизия, и этого хватит на полив 1,5 тыс. га земли, 92% – Узбекистан (25–28 тыс. га), за что будет выплачивать 16 млн сомов в год (229,5 тыс. долл.). "По использованию воды будет создана комиссия с участием обеих сторон", – сказал Мурашев. Сейчас документ проходит согласование в парламенте.

За короткое время товарооборот между странами увеличился на 60% и составил 231 млн долл. Экономист Кубат Рахимов считает, что Киргизия для Узбекистана интересна своим рынком сбыта и как транзитная страна. "За годы независимости наши страны отдалились друг от друга по крайней мере в зоне так называемой официальной экономики. Модель развития Узбекистана отличалась автаркичностью (страна с закрытой экономикой) и целенаправленной политикой в области индустриализации. У них наработан свой потенциал. После девальвации сума (национальная валюта Узбекистана. – "НГ") узбекская продукция стала более востребованной на рынках соседних стран. Большой популярностью, особенно у дорожной полиции, пользуются автомобили марки Ravon, которые собираются на базе Chevrolet", – сказал Рахимов. Кроме автомобилей Киргизия из соседней страны импортирует сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, кабельно-проводниковую продукцию, резиновые изделия, керамическую плитку, пряжу, полотна и даже лимоны. Что касается киргизской продукции в Узбекистан, то, по словам эксперта, ее перечень ограничен. "Нужно смотреть по приграничной торговле. Известны факты поставок сырья с карьеров южных областей Киргизии".

Главной темой на переговорах станут транспортные проекты и вопросы транзита в Китай. "Сейчас на территории Киргизии строится автодорога Север–Юг, которая свяжет Бишкек с Ошем, через Иссык-Кульскую область. Местные чиновники преподносят ее как киргизский проект. Однако на самом деле дорога разработана китайцами для расширения грузовой базы в направлении Узбекистана с выходом на Афганистан и далее – к портам Персидского залива. У этой дороги четкое утилитарное предназначение: она должна стать транзитным коридором, который создаст дополнительную грузовую базу", – считает Рахимов. В частности, завершение прокладки автодороги Север–Юг позволит приступить к строительству железной дороги Узбекистан–Киргизия–Китай. Поэтому Ташкенту сейчас важно установить прочные дружественные отношения, исходя из долгосрочной стратегии.





Источник - ng.ru

