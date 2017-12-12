Жумабеков уйдет, его место займет Омуркулов…

Появились разговоры, что уйдет с должности спикера Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков, который оказался на этом посту около месяца назад. В парламенте шепчутся, что коалиция развалится, будет сформирована новая. Поговаривают, что в коалицию войдет фракция «Республика – Ата Журт».





Появились разговоры, что уйдет с должности спикера Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков, который оказался на этом посту около месяца назад. В парламенте шепчутся, что коалиция развалится, будет сформирована новая. Поговаривают, что в коалицию войдет фракция «Республика – Ата Журт».

Тяжело придется Дастану, который только прочувствовал вкус должности спикера. Словно его только усадили на седло, но сразу же спустили на землю, не дав проскакать верхом. К слову, поговаривают, что на место Жумабекова, на пост спикера будет избран лидер фракции СДПК Иса Омуркулов. А Кожобек Рыспаев начал бегать, стремясь стать лидером фракции СДПК… Короче говоря, скоро в Жогорку Кенеше обострятся интриги…

Источник: газета «Фабула пресс» №92 от 08.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org