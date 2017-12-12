У Бакыта Торобаева нет совести?

Кажется, у лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева нет совести. Конь не ходит во второй раз там, где споткнулся. Возможно Торобаев даже хуже коня, кто знает, не устает биться головой о стену, не стыдится.





Кажется, у лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева нет совести. Конь не ходит во второй раз там, где споткнулся. Возможно Торобаев даже хуже коня, кто знает, не устает биться головой о стену, не стыдится. Хотел стать спикером Жогорку Кенеша, но не добился цели. Затем сперва баллотировался в президенты, потом зацепился за Бабанова, но в итоге потерпел неудачу. Мало того, на различных выборах он выдвигает депутатов из своей фракции, портит им репутацию.

Предложил друга Тынчтыка Шайназарова на пост председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, но он не прошел. Затем Исхака Масалиева выдвинул на пост спикера Жогорку Кенеша, но и тот не прошел. Теперь подрывает авторитет Мирлана Бакирова, выдвигая на пост вице-спикера. Намеренно делает это, понимая, что они не пройдут через выборы. Единственный его аргумент таков: «Мы сторонники альтернативных выборов».

Источник: газета «Фабула пресс» №92 от 08.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org