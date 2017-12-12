Началась информационная война против Атамбаева, ему пытаются отомстить

Шесть лет президентства Алмазбека Атамбаева быстро пролетели, словно мгновенье. Но за это время было много тяжелых испытаний, потрясений государственного уровня, попытки дестабилизировать ситуацию. Одним словом, экс-президент поседел, на его лице появились морщины.



Шесть лет президентства Алмазбека Атамбаева быстро пролетели, словно мгновенье. Но за это время было много тяжелых испытаний, потрясений государственного уровня, попытки дестабилизировать ситуацию. Одним словом, экс-президент поседел, на его лице появились морщины.

Конечно, были приняты попытки улучшения нашего социального положения и развития экономики. Велась небывалая борьба с коррупцией. Не закроют глаза на то, что Атамбаев вел беспощадную «охоту» на оппонентов. Очевидно, что это превратится в самую серьезную проблему в эти дни. С тех пор как Атамбаев ушел с должности, началась информационная война против него, все больше людей хотят ему отомстить. Бывшие члены Временного правительства во главе с Розой Отунбаевой составляют план войны. Очевидно, что затаили злобу и политики, чиновники, которые побывали за решеткой после 2010 года или подвергались притеснениям. Есть силы, состоящие из таких джигитов, как Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Нариман Тюлеев и т.д. Сегодня в тюрьмах сидят около 20 общественных деятелей, которые говорят о политических гонениях. Они тоже начнут выходить на свободу, если придет время. Такова жизнь, отсидев за решеткой и выйдя на свободу, некоторые становятся мстительными и желают поквитаться.

Да, по закону Алмазбек Шаршенович неприкосновенен. Но сегодняшняя власть, силовые органы и правительственные СМИ не будут поддерживать его вечно. Народ следит за всем. Они завтра начнут говорить: «И Роза Отунбаева, и Алмазбек Атамбаев имеют статус экс-президента, права у них одинаковые. Почему государство не создает им равные возможности? Одну отчуждают, второго возвышают?» Не возникнет ли скандал, если начнут сравнивать привилегии двух экс-президентов? Над этим уже работают те, кто ищет повод для придирок…

Атамбаев будет вынужден взять себя в руки и готовиться к настоящей борьбе. Самое главное – ему нужно выдержать информационную войну. Теперь провластные СМИ не будут ему служить, приклоняя колени. К слову, пора ему заручиться поддержкой авторитетных, независимых журналистов, а не ругаться с ними…

Источник: газета «Азия news» №49 от 07.12.2017 / стр. 13, перевод: gezitter.org