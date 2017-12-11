Распадется ли коалиционное большинство?

Депутаты в составе коалиции опровергают такие слухи. Однако, по мнению политаналитиков, фракция власти СДПК постарается укрепить коалиционное большинство путем включения фракции из оппозиционного меньшинства.

А что говорят депутаты относительно роспуска коалиции?

Отдельные средства массовой информации, со ссылкой на свои источники в парламенте, написали, что в ближайшее время коалиция большинства распустится, после чего последуют кадровые изменения в Жогорку Кенеше.

Например, пишут, что спикер уйдет с этой должности, на его место придет лидер Социал-демократической фракции Иса Омуркулов, вместо него фракцию СДПК возглавит Кожобек Рыспаев, а бразды правления комитетом по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию перейдут от Рыспаева еще одному социал-демократу – Азамату Арапбаеву. Но последний опровергает такие слухи:

- Не могу ничего сказать по данному поводу. Об этом ничего не говорилось. Этот вопрос не обсуждался.

Не представилось возможности связаться с Исой Омуркуловым и Кожобеком Рыспаевым. Между тем депутат оппозиционной фракции "Республика - Ата-Журт" Алтынай Омурбекова 6 декабря добровольно ушла в отставку с должности заместителя спикера. Теперь на этот пост выдвигают кандидатуры Сайдуллы Нашынова ("Ата Мекен"), Курманкула Зулушева ("Республика - Ата-Журт") и Мирлана Бакирова ("Онугуу-Прогресс").

Чтобы проверить информацию о роспуске коалиционного большинства, мы связались с Уланом Примовым – членом фракции СДПК, входящей в коалицию. Он также опроверг слухи, которые звучат относительно коалиции:

- Я тоже, как и вы, узнаю из СМИ. Нам точно не известно, предстоят ли изменения. Алтынай Сейитбековна сложила свои полномочия. Это факт. Что касается кадровых изменений, то в коалиционном большинстве еще не было переговоров, консультаций. Если бы проходили, то мы были бы в курсе.

В настоящее время в коалиционное большинство входят социал-демократы, фракции "Кыргызстан" и "Бир бол" в количестве 68 депутатов.

Когда мы обратились к депутату фракции "Кыргызстан" Алмазбеку Токторову, он ответил, что не располагает информацией относительно роспуска коалиции:

- По данному поводу информации нет. Эта тема не поднималась. Наверняка кто-то выдумал. Я могу ответственно заявить, что переговоров не было.

"Будем продолжать работать в оппозиции"

Согласно поправкам в Конституцию, которые вступили в силу с 1 декабря, меняется механизм выхода фракций из коалиции. Статья 70 предписывает, что для выхода из коалиции требуется не менее двух третей голосов депутатов фракции. Фракционное решение закрепляется постановлением, за выход из партии подписываются все проголосовавшие за это решение депутаты.

Распространяется информация, что в случае роспуска парламентской коалиции в новый состав может войти оппозиционная "Республика - Ата-Журт". Однако член указанной фракции Таабалды Тиллаев заверил, что фракция будет продолжать оппозиционную деятельность:

- Этот вопрос не рассматривался ни во фракции, ни в депутатской среде. Этот вопрос даже не поднимался. Мы будем продолжать свою оппозиционную деятельность.

По статье 75, вступившей в силу с 1 декабря, потеря статуса "коалиция парламентского большинства" приводит к отставке спикера Жогорку Кенеша. Из этого следует, что в случае роспуска коалиции спикер лишается своего кресла.

По мнению политолога Алмаза Акматалиева, Социал-демократическая фракция предпримет попытки расширить коалицию:

- Сейчас коалиционное большинство очень неустойчиво, потому что там всего три фракции. Например, если сейчас "Бир бол" выйдет из коалиции, то тогда коалиция развалится, это приведет к смене правительства. Поэтому, по всей вероятности, партия власти СДПК собирается предпринять очень верный маневр, потому что надо вводить в коалицию еще одну фракцию и укреплять.

Коалиция парламентского большинства была сформировано в ноябре прошлого года в составе фракций СДПК, "Кыргызстан" и "Бир бол". Коалицию возглавляет лидер социал-демократов Иса Омуркулов.

Источник - Gezitter.org

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