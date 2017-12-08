Мир осуждает решение Трампа по Иерусалиму

Подписание Дональдом Трампом декларации, признающей Иерусалим столицей Израиля, выглядит в оценках международного сообщества самой безрассудной инициативой за первый год его президентства. Совет Безопасности ООН запланировал на 8 декабря экстренное заседание по этому вопросу.

Подписание Дональдом Трампом декларации, признающей Иерусалим столицей Израиля, выглядит в оценках международного сообщества самой безрассудной инициативой за первый год его президентства. Совет Безопасности ООН запланировал на 8 декабря экстренное заседание по этому вопросу.

Реакция ООН последовала быстро. Через несколько минут после выступления президента США Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сделал заявление, в котором выразил несогласие с позицией Вашингтона. "С самого первого дня как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций я последовательно выступал против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу перспективу мира для израильтян и палестинцев", – сказал Гутерриш. С его точки зрения, альтернативы созданию двух государств нет, а задуманный Трампом "план Б" не пройдет.

На данный момент негативное отношение к решению американского президента по Иерусалиму предстает единодушным во всем мире. Пока ни одно государство, кроме Израиля, не поддержало Трампа. Только американский представитель в ООН Никки Хейли назвала решение своего босса "мужественным и историческим" шагом. Напомним, что декларация Трампа нарушает давнюю международную практику, в соответствии с которой ни одно государство не имеет посольства в Иерусалиме.

Иерусалим имеет долгую и кровавую историю конфликта, а его статус стал камнем преткновения на переговорах между Израилем и Палестиной. Трамп не в состоянии изменить реальность Иерусалима – города, уже разделенного двумя народами, каждый из которых утверждает, что это его столица. Большая часть израильского правительства, Кнессет, Верховный суд, Центральный банк работают в Иерусалиме. Вместе с тем многие районы города являются палестинскими, там проживают почти полмиллиона палестинцев. Даже сам Израиль, несмотря на риторику о неделимости Иерусалима, не считает город своим.

На протяжении десятилетий мировые державы, включая США, воздерживались от участия в этом споре, размещая свои посольства в Тель-Авиве и избегая упоминания об Иерусалиме как части Израиля. В 1995 году вопреки этой практике Конгресс принял закон, призывающий США признать Иерусалим столицей еврейского государства и переместить туда свое посольство, но каждый американский президент с тех пор отказывался от выполнения этого закона, откладывая его реализацию. Теперь Трамп собирается перечеркнуть эту практику.

Израильское издание Haaretz приводит результаты опроса университета штата Мэриленд, установившего, что 63% американцев, в том числе 44% республиканцев, выступают против перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Большинство американских евреев, а также американцев в целом понимают, что международное признание Иерусалима как столицы Израиля может быть достигнуто только с согласия палестинцев и арабских государств на основе формулы, признающей создание двух государств. В соответствии с таким соглашением одни части Иерусалима будут обозначены как столица Израиля, другие – как административный центр будущего палестинского государства. Однако так считают не все.

Морт Клейн, председатель Сионистской организации Америки (Zionist Organization of America), аплодирует Трампу и заявляет, что он бы предпочел, чтобы американское посольство переехало из Тель-Авива немедленно. Лидера сионистов не беспокоит, выдержит ли все это безопасность Ближнего Востока.

Одно дело желание Трампа выполнить предвыборное обещание, данное им евреям, другое – найти пути к установлению мира между палестинцами и израильтянами. Вопрос Палестины – один из самых трудноразрешимых вопросов в мире. Непонятно, почему Трамп доверил его решение своему зятю – иудею Джареду Кушнеру и своему же адвокату по личному бизнесу Джейсону Гринблатту. Считают, что текст декларации по Иерусалиму составлен с их участием. Если так, то президенту США Дональду Трампу понадобится много усилий, чтобы прийти к лучшему пониманию ближневосточных проблем, в том числе между Израилем и Палестиной. Даже традиционные американские союзники в арабском мире указывают на то, что решение Трампа по Иерусалиму хоронит надежды на мир. "Решение США представляет собой значительное сокращение усилий по продвижению мирного процесса и является нарушением исторически нейтральной позиции США по Иерусалиму", – заявил королевский суд Саудовской Аравии.

Какие опасности просматриваются уже сейчас? Позиция Вашингтона может спровоцировать столкновения между палестинцами, полем битвы могут стать Иордания и Ливан. Возникает и опасность восстания палестинцев против Израиля. Утрата стабильности увеличит террористическую активность "Исламского государства" и различных филиалов "Аль-Каиды". На сторону палестинцев станут Иран и ливанская "Хезболла". США рискуют получить на Ближнем Востоке войну, в которой рассчитывать на союз с арабами они больше не смогут.

Президент Турции Эрдоган полагает, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля бросает весь регион в "кольцо огня". "Мы призываем администрацию США пересмотреть это ошибочное решение", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Франция отвергла "одностороннее" решение Трампа, обратившись с призывом к спокойствию в регионе. "Статус Иерусалима – это вопрос международной безопасности, который касается всего международного сообщества. Статус Иерусалима должен определяться израильтянами и палестинцами в рамках переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций", – заявил Эмманюэль Макрон.

В Лондоне считают, что шаг Трампа не поможет мирным усилиям, поскольку Иерусалим должен быть разделен Израилем и будущим палестинским государством. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не согласилась с объявлением Трампом Иерусалима столицей Израиля до решения вопроса о статусе последнего, сказал пресс-секретарь премьера.

Германия заявила, что статус Иерусалима может быть определен только на основе решения двух государств.

Решение Трампа вызвало тревогу и в России. Москва видит Восточный Иерусалим столицей будущего Палестинского государства, Западный Иерусалим – столицей Израиля.

Источник - fondsk.ru

