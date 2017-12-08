Как Земной шар станет китайским. В Пекине сформулирована глобальная внешнеполитическая стратегия

Нынешние национальные государства должны уйти в прошлое – также как и их национальные интересы. Все страны мира должны объединиться ради глобальных интересов развития под единым мировым управлением.

Нынешние национальные государства должны уйти в прошлое – также как и их национальные интересы. Все страны мира должны объединиться ради глобальных интересов развития под единым мировым управлением. "Сообщество единой судьбы для всего человечества" поможет построить лучший мир, избавив людей от страха, бедности и изоляции. Под таким заголовком агентство Синьхуа публикует комментарий к результатам диалога Компартии Китая с политическими партиями мира на высоком уровне, который проходил с 1 по 3 декабря в Пекине. Это было первое в истории совещание представителей около трехсот политических партий из более чем 120 стран. От России в совещании участвовала КПРФ в лице Дмитрия Новикова – заместителя Геннадия Зюганова.

В сообществе с единой судьбой для всего человечества культурные барьеры должны быть устранены, а разные цивилизации смогут процветать и развиваться в гармонии – пишет Синьхуа. Принятая по итогам Диалога между Компартией Китая и политическими партиями мира на высоком уровне "Пекинская инициатива" призывает проникнуться идеей единой судьбы и развивать ее вместо того, чтобы заботиться только о своих личных интересах и придерживаться дихотомического мышления.

Новое мышление в контексте общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности будет способствовать продвижению мирового управления в области безопасности в грядущие десятилетия. Следует отказаться от менталитета холодной войны, политики силы и игр с нулевой суммой. Протекционизм, эксклюзионизм и изоляционизм должны уступить дорогу многосторонней торговле, взаимовыгодному сотрудничеству и согласованной макрополитике. Правильным является выстраивание здоровых международных отношений на основе коммуникации вместо конфронтации – подчеркивают китайцы.

Война – не единственный вызов, угрожающий чаяниям народов, подчеркивает Синьхуа. Помимо этого, наши шаги на пути к лучшему миру тормозят голод, дисбаланс в развитии Севера и Юга, большой разрыв в уровне благосостояния, цифровой барьер, терроризм, небезопасность киберпространства, инфекционные болезни, климатические изменения и пр.

Ни одна страна не может противостоять множеству вызовов, стоящих перед человечеством, в одиночку, и ни одна страна не может позволить себе уйти в самоизоляцию. Старое мышление по принципу "победитель получает все" в конечном итоге преградит "победителям" путь и навредит будущему человечества, утверждается в китайских комментариях.

Свыше 700 млн человек на планете все еще живут в нищете. Столько же людей Китай смог вывести из-за черты бедности за период проведения политики реформ и открытости, а к 2020 году намерен полностью ликвидировать нищету в сельских районах. Китай не намерен экспортировать свою модель, но его успешный опыт может подсказать варианты решения проблемы другим странам – обещают в Пекине.





Источник - Независимая газета

