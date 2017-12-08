Кто из беглецов вернулся, кто к ним присоединился?

После первой, тюльпановой революции из страны сбежали приближенные Аскара Акаева. Понятно, почему. Из них не вернулся только Танаев. Потому что его кровь все равно чужая для нас.

После первой, тюльпановой революции из страны сбежали приближенные Аскара Акаева. Понятно, почему. Из них не вернулся только Танаев. Потому что его кровь все равно чужая для нас. А после второго кровопролитного переворота сбежали многие купцы, желая спастись. Был повод. Потому что они запустили лапу на богатство народа. Если бы они остались в стране, разгневанный народ разорвал бы их на части. Да, они были богаты, никто не спорит. Из сбежавших вернулись генерал Марат Суталинов и Нариман Тюлеев, получили свое наказание. Вновь появился и Нурлан Сулайманов, сбежавший чуть позже. Есть силовые структуры, которые разберутся во всем этом. Вопрос другой – смогут ли вернуться в Кыргызстан другие беглецы? Перечислим некоторых из них. Пускай это послужит незабываемым уроком для других!

Данияр Усенов

Когда только начал заниматься политикой, говорил ровно, создавал впечатление человека, который переживает за страну. Но разбогатев, он перестал видеть проблему на расстоянии одного метра, так как глаза заплыли жиром. Ему казалось, что все хорошо. Потому что и в рабочем кабинете, и в красивом доме жизнь казалась ему сказкой. В таких случаях человек ленится даже жевать еду. Соответственно, он ел деликатесы, при помощи золотой ложки. Даже забыл о том, как готовится еда. Деньги лились рекой. Но его наглость обернулась боком, сказочная жизнь превратилась в ад. Сейчас ломает голову над тем, как вернуться на родину. Некоторые молодцы прощупывают у него слабое место, чтобы получить «зеленые» у беглеца, находящегося в Казахстане. Не зря говорят, что сейчас настали времена, когда люди шпионят друг за другом.





Кыдыкбек Исаев

В свое время господин Кыдыкбек скакал на коне по золотому песку на побережье Иссык-Куля. После переворота он был пятым, кто сбежал из страны. Сначала пытался распространить информацию, мол, я чист. Но его оправдания и гроша ломаного не стоили. Если бы он действительно не воровал, то не боялся бы появиться перед людьми. А если не пришел, значит, у него есть «хвосты». Иначе не объяснишь. В общем, семь лет жизни он провел на чужбине.

Сапарбек Балкыбеков

Честно говоря, вся шумиха поднялась из-за электроэнергии. Безголовые министры не смогли возразить, когда Максим сказал, что электроэнергия должна подорожать. Потому что и они сидели на доле. Так стал бы он лаять? Если бы что-то вякнул, ему бы отрезали язык. Он поплатился за свои грехи, сейчас находятся в ссылке. Нет ни возможности, ни желания вернуться в Кыргызстан. Боится возвращаться. Потому что «съедал» народное богатство, пока живот себе не надорвал. До сих пор мы не можем наладить ситуацию, которая возникла из-за кражи электроэнергии. Хорошо, что сбежал.

Арстанбек Ногоев

Только у экс-мэра Бишкека Арстаке дела идут вполне хорошо. У него остались хорошие личные связи, российские чиновники усадили его во власть в Пензенской области. Большинство так и не поняло, почему он уехал из страны. Разве что были подозрения, что на него был компромат. Пускай делает, что хочет. Нам ни жарко, ни холодно, не так ли? Но все же интересно. Ведь все равно он попал в число беглецов.

Бакыт Бешимов

Этот господин сбежал не после переворота, а за год до него. Потому что появились разговоры, что он развалил работу центрального штаба, выполняя чье-то поручение. В 2009 году он был доверенным человеком экс-президента. Политика многогранна. Если бы не за что было бы придраться, он бы вернулся и поделился своими мыслями. Есть мнение, что и в годы правления Соке он не сможет вернуться на родину. Нет смысла говорить о причине…

Мелис Мырзакматов

Ого, в свое время он был тигром, был львом. Так почему сбежал из страны? Разве труслив Меке, поднявшийся до таких высот? От безысходности приходится писать такие строчки! Почему сгустились черные тучи над головой хозяина города Оша? Если он был так чист, почему направился в Урумчи? Почему находится в бегах, не возвращается к своему народу? Потому что понимает, что не может доказать свою правоту. Сколько бы он не передавал оттуда привет, вернуться во власть не сможет, а жаль!

Омурбек Бабанов

Язык не поворачивается назвать этого человека беглецом. После выборов уехал из родины и непонятно – вернется или нет. Поэтому в народе и поговаривают, что Омуке сбежал, боится последствий того, что натворил. Очевидно, что будущее у этого джигита туманное. Наверное даже самые одаренные не скажут, когда и как он вернется в Кыргызстан. Несмотря на это, наверное его приближенные сейчас ошиваются у дверей ясновидящих, надеются на них. Они ведь тоже простые люди.

Источник: газета «Ачык Соз» №32 от 07.12.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org