Какова суть игр, которые затеял Каптагаев?

Оказавшиеся на политическом отшибе люди пытаются подать голос по любому поводу. Если появляется какая-та лазейка, они влезают в нее и бьют в барабаны, мол, я есть, рано похоронили. Но они превратились в гной для общества, поэтому народ не слышит их голос, как писк муравьев. Тем не менее они вынуждены гудеть.



Оказавшиеся на политическом отшибе люди пытаются подать голос по любому поводу. Если появляется какая-та лазейка, они влезают в нее и бьют в барабаны, мол, я есть, рано похоронили. Но они превратились в гной для общества, поэтому народ не слышит их голос, как писк муравьев. Тем не менее они вынуждены гудеть.

Вся мировая общественность следила за тем, как впервые в истории Кыргызского государства трон падишаха был передан согласно Конституции. Алмазбек Атамбаев служил народу на протяжении шести лет. Он не задержался на своей должности даже лишнюю минуту, передал президентские полномочия Сооронбаю Жээнбекову, что является образцом настоящей демократии. Становится не по себе, когда вижу тех, кто ищет в этом повод для придирок. Все тот же Эмилбек Каптагаев, который бьется блестящей головой о стену, из-за своей зависти вылез исподтишка и высказал все, что накопилось. Судя по его словам, именно госпожа Роза защищала в свое время Атамбаева и сделала из него президента. Наверное и Эмике не хочет брать во внимание голосовавший народ.

Когда весь народ радуется новой построенной дороге, люди вроде Каптагаева начинают хромать. Расскажем, что стало причиной. Находясь на должности, этот же человек сдувал пылинки с власти. Помнится, когда он был губернатором, его даже облили бензином, хотели сжечь. Тогда он был готов сравнять погромщиков с землей. А когда все изменилось, он изменил и свое мнение. Лишившись должности, он пытался даже оправдать тех, кто представлял угрозу для его жизни. Это уже говорит о том, что он двуличный. Короче говоря, его политические ходы необъективны. Наверное голова у него заболит, если он не будет отстаивать интересы Отунбаевой.

Представители власти близко его к себе не подпускают, зная о его непостоянстве. Если бы он придерживался одной позиции, может, его хотя бы назначили бригадиром теплицы? Наверное никто не возьмет даже в охранники человека, который умеет только критиковать? У него нет иного выхода, кроме как блефовать. Для него появилась новая «площадка», головоломка. Теперь он начнет распространять компроматы про Соке. Не нужно долго размышлять, почему он так будет делать. Потому что внутри Эмике образовалась болезнь, которая заставляет его приставать к людям. Активней Каптагаев, иначе тебя не будет видно на фоне представителей молодого поколения…

Источник: газета «Ачык Соз» №32 от 07.12.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org