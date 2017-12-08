Атамбаев начал подготовку к весне?

Сдавший должность, отдохнувший на острове Гоа экс-президент Атамбаев собирается снова приступить к политике. 15 декабря пройдет съезд СДПК, члены партии сами говорят, что снова изберут Алмазбека Атамбаева своим лидером. Выяснилось, придя лидером партии, Атамбаев начнет работу с подготовки списка к выборам.



Сдавший должность, отдохнувший на острове Гоа экс-президент Атамбаев собирается снова приступить к политике. 15 декабря пройдет съезд СДПК, члены партии сами говорят, что снова изберут Алмазбека Атамбаева своим лидером. Выяснилось, придя лидером партии, Атамбаев начнет работу с подготовки списка к выборам.

Говорится, во время съезда члены СДПК поднимут вопрос о том, что сегодняшний парламент не смог оправдать народное доверие, окончательно показал себя плохим в глазах народа, остановятся на решении о роспуске парламента. По возвращению с Нового года фракция СДПК поднимет вопрос в парламенте о самороспуске Жогорку Кенеша, сами первыми сдадут мандаты.

Интересно, что в атамбаевский список не попадут примерно 90% пришедших от имени СДПК депутатов, более того, даже такие активные, как лидер фракции Иса Омуркулов, подставляющий грудь за власть Рыскелди Момбеков. Также говорят, не составят большинство вялые толстосумы, не имеющие ничего в душе. В то время как СДПК готовится провести съезд с устремлением сделать Атамбаева предводителем, «дочерняя» партия СДПК под названием «Мекеним Кыргызстан» оживляет работы в своем штабе, занята привлечением к работе энергичных парней и девушек. Они тоже начали усиленную подготовку к весне.

Источник: газета «Жаны ордо» №34 от 08.12.2017/стр.2, перевод: gezitter.org