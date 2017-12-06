Учитесь у Таланта Мамытова как предавать

Берегитесь недалеких людей!
«Хорошие люди отвечают добром на добро, только слепцы отвечают злом на добро», - говорили предки. Кажется, сейчас люди пропускают мимо ушей такие великие слова. Это подтвердил «пузатый» депутат ЖК Талант Мамытов. Этот молодец ходил на улице, пока Ташиев не притащил его в парламент и не усадил на почетное место. Позднее, когда Камчы столкнулся с трудностями, он отбросил хвост, как ящерица, сбежал к Бабанову. Интересно то, что он предал и Бабанова, когда тот столкнулся с трудностями и сбежал за границу, начал собирать подписи, чтобы стать лидером фракции. Короче говоря, этот молодец показал высший образец предательства, показал свою гнусность. Наверное теперь никто не подпустит его близко в себе. Берегитесь недалеких людей!
Источник: газета «Мантыш» №34 от 05.12.2017 / стр. 3
http://www.gezitter.org/politic/65821/
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