Злопамятство Отунбаевой или почему она недовольна Атамбаевым?

Оказывается и Отунбаева является сплетницей. Чем она докажет сказанное?



Председатель Временного правительства после апрельской революции 2010 года, впоследствии президент переходного периода Роза Отунбаева недавно дала интервью радио «Азаттык». Она приставала к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, вымещала свою обиду.

«Сегодня в тюрьмах сидят около 20 политических узников, многие газеты оштрафованы на миллионы сомов, будучи обвиненными в том, что опорочили честь и достоинство. Это переговоры с позиции силы, здесь нет намека на ум, нет стабильности. По-моему, Атамбаев был таким же авторитаром, как предыдущие президенты, как Бакиев. К сожалению, после истечения срока его президентства, мы можем лишь сказать, что мы не ждали от него такого президентства», - сказала она.

Во-первых, неправильно называть политическими узниками сидящих за решеткой политиков. Как мы могли бы бороться с коррупцией и укреплять государственность, если бы называли политическими узниками тех, кто желает нарушить мир у себя в стране, силой захватить власть, связываются с представителями криминального мира, взяточников и коррупционеров?

Во-вторых, можно назвать пустыми обвинениями слова о том, что Атамбаев был таким же авторитаром, как предыдущие президенты, как Бакиев. Кровожадный Бакиев вовлекал во власть членов своей семьи – братьев, детей. Ни один родственник А. Атамбаева не работал в ветвях власти, до конца его срока. При Бакиеве политики и журналисты подвергались гонениям, даже лишались жизни. При Атамбаеве таких фактов не было зафиксировано. О каком авторитарном правлении может идти речь? Выставление жестких требований в работе и авторитарное правление – это разные вещи.

В ходе интервью Отунбаева доказала, что готова опуститься до уровня сплетницы, чтобы очернить Атамбаева: «В то же время, сам Атамбаев, дважды во время выборов, выступая перед народом в Оше и Таласе, сделал антиконституционные заявления. Он пугал жителей Таласа, заявив: «Вы все обязаны проголосовать за кандидата власти, проголосуйте иначе и нам придется отделить Талас и присоединить его к Казахстану». Собрав актив Баткена, Джалал-Абада, Оша, он грозился передать их Узбекистану».

Вот так! Оказывается и Отунбаева является сплетницей. Чем она докажет сказанное? Ничем. Потому что такого не было. Нам стоит отметить, что А. Атамбаев работал для единства народа.

«Наметился раскол между нами и Атамбаевым, когда вышла книга Омурбека Текебаева «Временное правительство». Об этом говорит сам Омурбек Чиркешович. А в книге ничего не было об Алмазбеке Атамбаеве. Атамбаев понял, что у него нет места в истории и начал работать против нас. 31 августа были нападки против Временного правительства, затем начали вносить изменения в Конституцию», - сказал она. Как это понимать? Или нужно заносить в историю все, что пишет в своей книге Текебаев? Или теряет свое место в истории все, что не написано в книге Текебаева?

Такого не будет. Историю пишет не только Текебаев. Народ сам пишет историю. История расставит все по местам – кто как работал, кто мародер, кто злоупотребил положением, чтобы купить дом в Лондоне. Что касается книги Текебаева, то мы давно поняли, что это самооправдание.

Короче говоря, госпожа Роза не смогла скрыть, что ее гложут обиды. Стало очевидно, что ее до сих пор задевает горькая правда, которую озвучил А. Атамбаев 31 августа 2016 года, на торжествах по случаю Дня независимости. Многих обижает горькая правда. Тем не менее народу всегда нравится правда.

Источник: газета «Мантыш» №34 от 05.12.2017 / стр. 6

http://www.gezitter.org/politic/65825/