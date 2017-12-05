Кыргызстану фатально не везет с руководством, - К.Сариев

Эксперты не исключают очередную, уже третью по счету, революцию в Кыргызстане. В своих выводах они базируются на значительное увеличение в Интернете статей, обвиняющих экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева во всех "смертных грехах", публикаций, направленных против нового президента или изобличающих правительство.



Эксперты не исключают очередную, уже третью по счету, революцию в Кыргызстане. В своих выводах они базируются на значительное увеличение в Интернете статей, обвиняющих экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева во всех "смертных грехах", публикаций, направленных против нового президента или изобличающих правительство. Кыргызская оппозиция через них насаждает в сознание жителей горной страны тезис о том, что во всех бедах виновен экс-президент Алмазбек Атамбаев. По мнению оппозиционеров, Атамбаев не выполнил ни одного своего обещания.

Некоторые граждане Кыргызстана отмечают, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков также не сделал ничего заметного, руководя Ошской областью, работая в должности премьер-министра страны, и он совершенно не подходит для работы главой государства. Или, как считают многие, Атамбаеву просто понадобился именно такой человек - пассивный, не запомнившийся какими-либо значительными делами, невзирая на долгие годы пребывания в политике, марионетка, неукоснительно выполняющая его указания.

Алмазбек Атамбаев однажды сказал про С.Жээнбекова: "Друг, которого я нашел в политике". Если учесть, что в кыргызской политике, как и в политике вообще, есть только интересы, то эту фразу можно интерпретировать как признание в том, что если Сооронбай Жээнбеков просто готов во всем следовать за своим ставленником, не задумываясь о средствах, при помощи, которых он выполняет его поручения. Главное - преданность, а честность, компетентность и профессионализм - дело двадцатое. Если Атамбаев будет назначен премьер-министром или еще на какую – ни будь серьезную должность, то не С.Жээнбеков будет управлять страной, а А.Атамбаев.

В Оше Сооронбая Жээнбекова кличут "куклой президента" и среди его главных "свершений" называют установление в области кланового правления, когда все ключевые и "хлебные" должности распределены среди родственников бывшего губернатора. Кроме того, большой резонанс в общественности вызывают упорные разговоры о присвоении Сооронбаем Жээнбековым 3 млн. долларов, которые государство выделило в виде помощи после межнациональных столкновений в Оше в 2010 году.

Камчыбек Сариев

Источник - ЦентрАзия

