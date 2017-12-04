Р.Отунбаева приняла участие в конференции «Глобальное управление, видение и участие в нем Китая» в Гуанчжоу

Экс-президент Роза Отунбаева 28-29 ноября приняла участие в международной конференции «Глобальное управление, видение и участие в нем Китая» в Гуанчжоу (Китай). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой».

Экс-президент Роза Отунбаева 28-29 ноября приняла участие в международной конференции «Глобальное управление, видение и участие в нем Китая» в Гуанчжоу (Китай). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой».

Р.Отунбаева также участвует в годичном собрании Мадридского клуба. На конференции выступают члены высшего руководства Китая, видные ученые, исследователи, представители бизнеса и финансовых кругов из многих стран. Среди выступающих высокого уровня: член Политбюро КПК Ванг Чен, председатель Китайского общества дружбы с зарубежными странами Ли Ксяолин, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, бывший президент Евросоюза Романо Проди.

На фоне усиления национализма и популизма в мировой политике участники конференции подчеркивали необходимость поддержки глобализма, инклюзивного, взаимозависимого, инновационного подхода к вопросам экономического, политического, социального развития мира. Именно такого направления идеи и положения озвучены в материалах недавно прошедшего XIX съезда Компартии Китая.

Одновременно экс-президент Р.Отунбаева в качестве члена ООНовской группы медиации высокого уровня участвовала в телемосте со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, где на протяжении трех часов проходила первая встреча группы из 18 человек с генсеком ООН А.Гутеррешем. Разговор шел о путях и необходимости подключения ООН в споры и конфликты в мире, об умелом управлении урегулированием споров, о мандате нового объединения.

Председатель Китая Си Цзиньпин 30 ноября встретился с членами Мадридского клуба, членом которого с 2011 года является Р.Отунбаева.

Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда выступал за право народов выбирать свой собственный путь, ведь в мире нет универсального пути развития. Если все будет одинаково, то развитие вещей, прогресс в мире прекратится. Китай уважает разнообразие цивилизаций и выступает за обмен опытом и готов сотрудничать с другими странами в целях обмена в области управления страной и изучения преимуществ друг друга, чтобы добиться прогресса вместе.

В своей речи Си Цзиньпин отметил, что все члены Мадридского клуба, приехавшие на встречу из пяти континентов, проделали большую работу по содействию обмену опытом и сотрудничеству с другими странами. «Я высоко ценю это. Надеюсь, вы полностью поделитесь своими достоинствами и всегда будете давать советы и предложения для развития Китая, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе между китайским народом и всеми другими народами», - сказал он.

«Р.Отунбаева 1 декабря выступила с докладом о перспективах развития проекта «Одна дорога, один пояс» в одном из самых известных мозговых центров Китая «Китай и глобализация», советником которого она является. Экс-президент также выступила собеседником известной журналистки Тиан Вей в ее международной программе «Мир изнутри» Центрального ТВ Китая (CGTN). Экономические перспективы стран Центральной Азии в свете глобальных инициатив Китая, вызовы и возможности для китайских инвесторов в регионе, будущее договора о Евроазиатском экономическом партнёрстве между Китаем и Россией - таков был круг обсуждённых вопросов», - сказали в пресс-службе.

АКИpress