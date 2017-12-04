Советник Трампа: опасность войны с Северной Кореей «растёт»

Советник Белого дома по национальной безопасности призвал Китай ввести полное эмбарго на поставки нефти Пхеньяну. Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны с бедной, но обладающей ядерным оружием Северной Кореей "растет с каждым днем".



Советник Белого дома по национальной безопасности призвал Китай ввести полное эмбарго на поставки нефти Пхеньяну. Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны с бедной, но обладающей ядерным оружием Северной Кореей "растет с каждым днем".

Макмастер признал, что в настоящее время сохраняются возможности для решения проблемы, не прибегая к вооружённому конфликту. Но, как следует из заявления советника Трампа, "времени остаётся не так много".

Несколько дней назад, после очередного испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), Северная Корея объявила, что она может нанести удар по территории США. В связи с этими угрозами, Пентагон изучает возможность установки дополнительных оборонительных систем на западном побережье США. По сведениям агентства Reuters, эти системы, вероятно, будут включать противоракетные комплексы для высотного заатмосферного перехвата, аналогичные развернутым в Южной Корее.

Северокорейская газета "Нодон синмун", орган правящей партии, заявила в воскресенье, что совместные американо-южнокорейские военно-воздушние учения – это "открытая полномасштабная провокация" против Северной Кореи, которая, как считают в Пхеньяне, может "в любой момент привести к ядерной войне".

Азаттык