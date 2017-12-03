Лукашенко передал ОДКБ под опеку Назарбаева

Минск готов снова заговорить с Москвой об "Искандерах"

Президенты стран – участниц ОДКБ приняли вчера участие в сессии Совета коллективной безопасности, которая состоялась в Минске. Председательство в организации от Белоруссии перешло к Казахстану.

За день до мероприятия в столицу Белоруссии прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который совместил участие в мероприятиях под эгидой ОДКБ с официальным визитом в Минск и участием в бизнес-форуме. Вечером 29 ноября появился глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Вчера утром в национальном аэропорту Минск встречали лидеров Таджикистана Эмомали Рахмона и Армении Сержа Саргсяна. Ближе к полудню прибыл президент России Владимир Путин.

На нынешнем саммите подводятся итоги белорусского председательствования в ОДКБ. Напомним, что в числе приоритетов на этот период Белоруссия декларировала усиление влияния организации на международной арене, повышение оперативной готовности Коллективных сил, обеспечение экономической безопасности государств-членов. Кроме того, планировалось "реализовать комплекс дополнительных мер по противодействию международному терроризму, распространению наркотиков и незаконной миграции в регионах коллективной безопасности".

До начала сессии Совета коллективной безопасности в Минске прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности государств – членов ОДКБ. Уже на этом заседании "все сошлись во мнении, что в целом приоритеты, которые обозначались белорусским председательством, достигнуты". Об этом сообщил журналистам по итогам заседания министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. "Заседание было интенсивным, ответственным, профессиональным. Тот факт, что мы подготовили очень солидный пакет документов к саммиту, это подтверждает", – согласился со своим белорусским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Открывая заседание, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал убеждение в том, что "нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ" и "продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения общей безопасности". Такая уверенность зиждется на том, что все вопросы повестки дня проработаны, доработаны и приняты "на более низких уровнях".

Всего в повестке было более 20 вопросов. Участники приняли декларацию глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания ОДКБ. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров представил доклад о деятельности ОДКБ в 2016–2017 годах. Еще один пункт в повестке – принятие бюджета ОДКБ на 2018 год. Кроме того, президенты рассмотрели проект плана реализации стратегии коллективной безопасности до 2025 года. На момент сдачи номера в печать заседание еще продолжалось. Ожидалось, что будут подписаны документы о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции. Александр Лукашенко передал председательство в ОДКБ Нурсултану Назарбаеву.

В своем выступлении на открытии сессии белорусский лидер с удовлетворением подчеркнул, что все главы государств-участников нашли возможность приехать на заседание. Напомним, что в 2009 году аналогичное мероприятие, которое тогда проходило в Москве, проигнорировал сам Лукашенко. Так он ответил на очередную "молочную войну" между Россией и Белоруссией, разгоревшуюся в те дни.

Несмотря на такое представительство, накануне эксперты не ожидали от мероприятия сенсаций. "Никаких революционных решений на саммите ОДКБ не ожидается", – делился прогнозами политический обозреватель Александр Класковский. По его мнению, куда интереснее могут быть кулуарные переговоры и двусторонние контакты в ходе этой встречи, однако широкой общественности об этом ничего не скажут. "В публичной сфере будут одни ритуальные заявления", – уверен эксперт.

Военный эксперт Александр Алесин, оценивая военное сотрудничество между странами-участницами в период председательствования Белоруссии, заявил, что оно соответствовало планам и "проходило в заданных рамках". Никто не игнорировал проводимые учения, сценарий которых "носил в основном антитеррористический характер" – отрабатывалось обострение ситуации в Центральной Азии, проникновение элементов радикального ислама с территории Афганистана в этот регион.

Александр Алесин при этом отметил, что у Минска могут быть вопросы к Москве по вопросам перевооружения – ведь Александр Лукашенко так и не дождался запрашиваемых "Искандеров" и ракетно-зенитных комплексов С-400. Однако этот вопрос останется предметом кулуарных переговоров, считает эксперт. Как и вопрос размещения в Белоруссии российских военных баз.





Источник - Независимая газета

