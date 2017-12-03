«Гарем» Бабанова в опасности

Омурбек Бабанов привык покупать все за деньги, но на выборах он сильно оступился, даже сам не понял, как был выбит из игры. Сейчас хочет понравиться новоизбранному президенту, желает ему успехов в работе, хочет вернуться, если не через дверь, так через дыру.
Омурбек Бабанов привык покупать все за деньги, но на выборах он сильно оступился, даже сам не понял, как был выбит из игры. Сейчас хочет понравиться новоизбранному президенту, желает ему успехов в работе, хочет вернуться, если не через дверь, так через дыру. Но вряд ли дела двуличного человека наладятся. Потому что даже его «гарем», собранный в Жогорку Кенеше путем разных интриг, начал делиться изнутри.
Молодцы, некогда предавшие Ташиева, мгновенно изменились, они действуют самостоятельно во главе с Т. Мамытовым. Планируют в ближайшее время смести Руслана Казакбаева с должности лидера фракции. Хотят прибрать к рукам партию, которая оказалась бесхозной до следующих выборов. Как оказалось, Омуке собрал одних продажных людей, так как его интересовали только их деньги. Пускай теперь пожинает плоды!
Источник: газета «Мантыш» №33 от 28.11.2017 / стр. 7, gezitter.org
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