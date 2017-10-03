«Тому, кто сможет найти именно мой бюллетень после выборов, я подарю свой дом», — пообещал в своем выступлении в рамках круглого стола «Безопасность до и после выборов» экс-депутат ЖК КР Феликс Кулов.
«Тому, кто сможет найти именно мой бюллетень после выборов, я подарю свой дом», — пообещал в своем выступлении в рамках круглого стола «Безопасность до и после выборов» экс-депутат ЖК КР Феликс Кулов.
По его словам, заявления о том, что кто-то может вычислить, кто и за кого голосовал, — полный бред.
«Я буду голосовать в школе №6. Я официально заявляю: тому, кто сможет найти мой бюллетень на этом участке и доказать мне это, я подарю свой дом. Я уверен, что это невозможно, а за свои слова я отвечаю», — заявил Кулов.
Экс-депутат ЖК КР отметил, что даже если кто-то специально захочет проконтролировать, за кого проголосовал определенный человек, то на поиски одного бюллетеня уйдет больше месяца.
«После того как вы сдали свои отпечатки, их превратили в цифры. Чтобы узнать ваши отпечатки пальцев, нужно провести много действий. Это очень трудно сделать, а на выборах это просто невозможно. Нужно, чтобы компьютер из 3 млн биометрических данных обнаружил именно мои. Никто в мире не сможет это сделать в короткие сроки. Поэтому не надо поддаваться на такие примитивные запугивания», — призвал Феликс Кулов.
К-Nеws
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