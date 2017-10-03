Атамбаев: любые попытки дестабилизации в Киргизии будут жестко пресекаться

А.Атамбаев: В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жестко пресечены...



Власти Киргизии будут пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике в период подготовки и проведения президентских выборов, заявил в понедельник президент Алмазбек Атамбаев на заседании Совета безопасности республики.

«В условиях предстоящих выборов президента для нас чрезвычайно важны мир и согласие в стране, мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и обеспечить мир и безопасность граждан», – сказал он.

В случае выявления попыток организовать беспорядки власть обещает «наказания по всей строгости закона».

«В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жестко пресечены», – подчеркнул Атамбаев.

30 сентября Госкомитет национальной безопасности Киргизии задержал депутата Каната Исаева, обвинив его в приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти. Спецслужбы утверждают, что Исаев, являясь активным сторонником оппозиционного кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова, вступив в сговор с представителями организованных преступных группировок, под предлогом фальсификации итогов голосования осуществлял подбор, подкуп и подготовку молодых людей для использования их в противоправных акциях.

Источник - "Независимая газета"