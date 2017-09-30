В Оше и Джалал-Абаде прошли митинги по выступлению Бабанова

Возле избирательных штабов кандидата в президенты Омурбека Бабанова в городах Ош и Джалал-Абад прошли акции протеста.
Участники митингов выразили недовольство речью политика в микрорайоне «Амир-Темур» 28 сентября. По разным оценкам, в акциях в двух городах приняли участие от ста до трехсот человек.
После выступления Бабанова в Оше 28 сентября в Интернете распространили фрагмент речи политика, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые назвали его провокацией, другие – организованным «черным пиаром» в отношении кандидата.
29 сентября в Оше ряд местных жителей дали пресс-конференцию с требованием принять меры по выступлению Бабанова. В Бишкеке общественный деятель Турсунбек Акун обратился в Центризбирком с просьбой дать правовую оценку выступлению кандидата.
Штаб Омурбека Бабанова заявил, что видео в соцсетях о выступлении в Оше было смонтировано и является «лживым». Представители политика намерены подать заявление в правоохранительные органы.
Тем временем, Госкомитет национальной безопасности проверит материалы в соцсетях по выступлению Бабанова для дачи правовой оценки.
"Азаттык"
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