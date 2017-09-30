Камчыбек ТАШИЕВ: Бабанов просил моей поддержки и на президентских выборах

К.Ташиев: Я чист перед Богом и перед людьми, поскольку не ставил никаких условий перед Жээнбековым, соглашаясь поддержать его...

Лидер партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев откровенно рассказал «Вечерке» о том, почему выбыл из предвыборной гонки, о причинах распада недавно возникшей «великолепной четверки» южных политиков и о том, почему он не понимает Бакыта Торобаева, отважившегося на альянс с Бабановым.



— Наверное, самый главный вопрос на сегодня: почему вы решили поддержать Жээнбекова на президентских выборах?



— Сегодня каждый кыргызстанец стоит перед важным выбором. Нам предстоит не столько избрать нового президента, сколько определить в каком–то смысле будущее нашей страны. Уже понятно, что борьба за главную государственную должность развернется между двумя кандидатами — Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым. И я предпочитаю, чтобы нашей страной управлял Жээнбеков. Почему? Потому что, на мой взгляд, Кыргызстан больше всего нуждается в стабильности и единстве. Сплоченность и равновесие в политической жизни позволят республике спокойно развиваться, выстраивать партнерские отношения с другими странами, уверенно защищая свои национальные интересы. Думаю, что Жээнбеков в этом плане способен сделать гораздо больше, чем любой другой кандидат.



— Несомненно, найдутся те, кто упрекнет вас в конформизме, в желании создать площадку для будущего политического торга с властью. Что бы вы ответили на такие обвинения?



— Я чист перед Богом и перед людьми, поскольку не ставил никаких условий перед Жээнбековым, соглашаясь поддержать его. Между нами не было длительных переговоров, торговли по части должностей и прочего. Состоялась единственная встреча с Сооронбаем Шариповичем, и по ее итогам я принял решение, о котором заявил сразу и открыто. Никаких подковерных игр, переговоров с другими кандидатами я не вел и не веду.



— Как вы считаете, поддерживает ли вас электорат? Наверное, люди ждали, что вы все–таки будете участвовать в выборах...



— Членам партии “Ата Журт” и гражданам, поддерживающим нас, свою позицию я объяснил. Сопартийцы и избиратели поняли меня правильно и поддержали этот выбор.



— Действует ли сейчас партия “Ата Журт”?



— Безусловно. Причем она остается значимой в политической жизни нашего общества. Двенадцать атажуртовцев продвигают наши инициативы в Жогорку Кенеше в составе фракции “Республика — Ата Журт”. Также члены партии активно работают на местах в регионах. Мы не собираемся сдавать позиций в будущем, напротив, намерены наращивать численность электората, одобряющего наши действия, с тем, чтобы на следующих парламентских выборах получить больше мандатов. В общем, мы готовимся к политическим баталиям в будущем.



— Недавно распалось объединение четырех южных политиков. Объясните, почему же так и не сложился квартет, который мог бы стать весьма влиятельным фактором в предвыборном раскладе?



— Вышло так, что никто из нашей четверки не был подготовлен к выборам. Ни Ташиев, ни Кельдибеков, ни Мадумаров, ни Торобаев не предприняли необходимых усилий даже для того, чтобы просто достойно показать себя, не говоря о том уже, чтобы выиграть. Мы рассматривали возможность выдвинуть единым кандидатом Бакыта Торобаева, но он должен был быть финансово подготовленным и иметь определенный политический вес. Этим условиям Торобаев не соответствовал. В итоге было принято решение не выдвигать никого из четверых участников квартета. Баллотироваться на президентскую должность при таких обстоятельствах — значит тешить амбиции, и не больше. Я прагматик и не готов на подобные начинания только ради личной гордости, своей или чьей–либо еще.



— То есть партия “Кайра Жаралуу” — “Возрождение” распалась только потому, что ее основатели не смогли договориться, кто станет единым кандидатом в президенты?



— Наверное, можно сказать и так. Хотя, на мой взгляд, у “Кайра Жаралуу” будущее было перспективным. Требовалось лишь немного времени и стратегическое мышление участников этого объединения. Но в конце концов у каждого из нас есть своя политическая партия, и теперь каждый будет воевать в политическом поле за себя. Друг перед другом у нас нет никаких обязательств.



— Состоялся ли официальный, юридический развод с “Республикой”?



— Пока нет, юридические формальности не урегулированы до сих пор. Но произошло главное — политическое разъединение. Фракция “Республика — Ата Журт” просуществует под объединенным названием до конца срока своих полномочий, так мы договорились с Бабановым. В остальном каждая из партий действует самостоятельно.



— Избиратели не путаются?



— В первое время были проблемы с этим. К примеру, когда сразу после разделения мы принимали участие в выборах в Ошский городской кенеш, тогда люди подумали, что мы агитируем за партию “Республика — Ата Журт”. В итоге избиратели проголосовали за “Республику — Ата Журт”, а “Ата Журт” осталась за бортом. Но такие инциденты в прошлом. Это доказали майские выборы в городской кенеш в Джалал–Абаде — там жители голосовали уже конкретно за партию “Ата Журт”.



— И все–таки, почему вы в свое время вышли из альянса с Бабановым?



— Мы с Омурбеком Токтогуловичем создавали партию “Республика — Ата Журт” для того, чтобы она прошла в парламент. И достигли своей цели — получили 28 мандатов. Я не вошел в число депутатов ЖК, но не собирался уходить из политики или тем более из партии. Однако те, кто за счет “Ата Журта” стал депутатом, судя по всему, решили, что меня больше можно не принимать в расчет, обо мне можно забыть. Официально я оставался сопредседателем партии “Республика — Ата Журт”, взявшей почти четверть мест в парламенте, но меня ни разу не пригласили на заседание фракции, не звали на партийные собрания и иные политические мероприятия.



— Выходит, вас использовали?



— Думаю, что так и было. Партию “Ата Журт” привлекли к выборам, чтобы пройти в парламент более значительным числом депутатов. Меня же после этого просто выбросили, как балласт. Поэтому после парламентских выборов 2015 года для меня наступило сложное время во многих отношениях. Я был подавлен, неважно чувствовал себя в моральном плане. При этом никто из депутатов, которые пришли за счет нашей партии в ЖК, не сказал мне и слова поддержки, кроме Курманкула Зулушева. Зато через полтора года после этого предательства, в преддверии президентских выборов, эти люди стали вновь просить меня объединиться с Бабановым. Хотели, чтобы остался в партии и поддержал их кандидата. Но я четко дал понять, что не намерен наступать на те же грабли — сплачиваться с теми, кто раньше постарался затоптать меня.



— Имея такой опыт, как вы оцениваете нынешний союз Бабанова и Торобаева?



— Насколько правильным был такой политический ход, ясно станет уже совсем скоро. Оценку ему дадут избиратели, которые либо проголосуют за этот альянс, либо нет. Однако я не совсем понимаю мотивов Бакыта Торобаева, ведь он уже работал в партнерстве с Омурбеком Бабановым и знает, чем это чревато. Меня это удивляет, на месте Бакыта Эргешовича я бы не пошел на такой шаг.



— Будет ли этот союз долговечным?



— Думаю, что нет. Меня не удивит, что он распадется еще до выборов. После октября этот альянс умрет бесспорно, поскольку это никакая не политическая команда — просто два амбициозных богатых человека хотят прорваться к власти и пытаются сделать это за счет друг друга.



— Почему, по–вашему, Торобаев до сих пор не объявил о снятии своей кандидатуры?



— Не знаю. Возможно, это свидетельствует о том, что Бакыт Торобаев не вполне доверяет своему компаньону.



— Сейчас в Кыргызстане активно критикуют богатых политиков и общественных деятелей, которые не очень охотно тратят свои деньги в меценатских целях...



— На самом деле все зависит от человека. Не могу похвастаться тем, что владею огромным состоянием, однако, как только появляются финансовые возможности, пытаюсь использовать их для того, чтобы помочь людям. Считаю, человек обязан быть полезен своему народу, обществу. Это мое кредо, которого я буду придерживаться и дальше вне зависимости от того, останусь в политике или нет.



— И как вы на практике реализуете эту жизненную установку?



— Вкладываю личные средства в социально важные объекты для жителей сел Джалал–Абадской области. За несколько последних лет я построил спортивный комплекс и фельдшерско–акушерский пункт, автомобильный мост между населенными пунктами, оборудовал несколько школ компьютерными классами. Сейчас строю на свои деньги дороги, реконструирую особенно ужасные участки. К примеру, в настоящее время идет укладка асфальта на объездной дороге в селе Боз–Чычкан Сузакского района. Проблема там в том, что два километра трассы представляют собой сплошные колдобины — ни пройти, ни проехать. Чтобы преодолеть этот отрезок пути на машине, сельчанам приходится тратить по полчаса. Когда дорожные работы закончатся, люди смогут пользоваться этим проездом без ущерба для своих автомобилей и нервов за 5–10 минут



— Сегодня на агитационные кампании кандидаты тратят колоссальные суммы денег. Официально через избирательные фонды некоторых претендентов на главную государственную должность проходят миллионы долларов. Вы считаете это оправданно?



— Думаю, нет. Те деньги, что идут на изготовление агитационных баннеров и PR–роликов, можно было использовать с большей пользой. В стране уйма сел, школ, детских садов, в конце концов семей, которые нуждаются в финансовой помощи. Так вот, если бы кандидаты, так щедро тратящие деньги на создание политической рекламы, направляли свои средства для решения проблем, которые действительно важны для простых людей, то таких претендентов на президентство избиратели носили бы на руках. Ведь реальная помощь нуждающимся — это, пожалуй, самый лучший способ добиться доверия избирателей. Причем для политика любого уровня — идет ли он на президентские выборы, баллотируется ли в депутаты или мэры.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

Источник - Вечерний Бишкек