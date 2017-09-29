Смена Закона «О выборах» перед избирательным процессом – политическое лобби?

Эксперт назвала это, по меньшей мере, неразумным шагом
Законотворцы Кыргызстана становятся жертвами своих же поправок. Об этом на круглом столе «Избирательное законодательство: проблемы и пути совершенствования» сообщила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.
По ее словам, с 2011 года трижды менялся конституционный закон о выборах.
– Последние поправки приняты относительно недавно. Каждый раз изменения в законе инициируются перед выборами. А потом разработчики становятся участниками избирательного процесса, - сказала Джакупова.
С ней согласна и эксперт по конституционному праву Светлана Осауленко. В беседе с «Вести.kg» она заявила, что подобные поправки необходимо вносить заранее.
– А нынешние действия, когда они вносятся перед выборами, это лоббирование, заинтересованность отдельных лиц. Кому-то нужно, чтобы его интересы поддерживались на законодательном уровне, чтобы, возможно, использовать лазейки в законе. Однако это не приводит к хорошему, и иногда появляются разногласия, как трактовать закон, - говорит Светлана Александровна.
По её словам, поправки в закон о выборах стоит вносить с учётом развития политической системы страны, так как и он тоже должен развиваться.
– На эту систему влияет социальная обстановка в том числе. Закон о выборах должен прогрессировать, а не оставаться неизменным. Но менять его перед выборами, конечно, не совсем разумный шаг, - считает эксперт.
Сергей Пятибратов
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=47974&Itemid=83
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