Как чиновники подставляют президента, или о том, почему кандидату от власти необходим админресурс

Совершенно очевидно, что для президента Атамбаева сегодня наиважнейшей задачей является задача уйти с поста главы государства с максимально высоким рейтингом и чистой репутацией.

Совершенно очевидно, что для президента Атамбаева сегодня наиважнейшей задачей является задача уйти с поста главы государства с максимально высоким рейтингом и чистой репутацией. Ему важно остаться в истории Кыргызстана президентом, сохранившим мир и стабильность, заложившим основу для поступательного развития страны и проведшим честные, демократические выборы.



Это дело чести, это дело личных амбиций уходящего президента. Именно поэтому он весьма болезненно реагировал на упоминание об использовании админресурса в начале предвыборной гонки. Именно поэтому он не устает призывать своих чиновников и руководителя ЦИК незамедлительно реагировать на все жалобы по использованию админресурса сейчас.



Но, увы, каждый день выборной агитации приносит все новые сообщения о нарушениях со стороны действующей власти. Волна информации о беспределе, который творят сотрудники штабов кандидата Сооронбая Жээнбекова, нарастает с каждым днем. В незаконную агитацию включены руководители бюджетных организаций, местных администраций, госкорпораций, вузов. Все, кто так или иначе связан с государством огромной подневольной армией, вступили в предвыборную борьбу.



Так глава Кара-Дарьинского айыл окмоту в Сузакском районе дал указание снять баннеры кандидата в президенты от партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. В городе Кара-Куле из арендованного здания под давлением местных властей был выселен штаб Торобаева. В Джалал-Абадском государственном университете заставляют студентов голосовать за кандидата от СДПК, хотя сам вуз отрицает эти обвинения. Руководство «Ошэлектро», «Кыргыз Темир Жолу», ФУГИ, собрав сотрудников, заставляет голосовать за Жээнбекова.



К пропаганде подключилась и тяжёлая артиллерия в виде бывшего муфтия Чубака ажы Жалилова, который агитировал за Жээнбекова в Джалал-Абадской области. Известно, что на юге религиозные настроения крайне сильны. И кандидатов не раз призывали не использовать данный фактор в пропагандистских целях, чтобы не провоцировать конфликтность. Но все тщетно. Особая статья – это давление на студентов. И работа с домкомами и председателями ТСЖ.

Все это — лишь опубликованные факты, о которых люди не побоялись рассказать СМИ. В результате же мы видим тотальное давление по отношению ко всем конкурентам кандидата от власти, а в отношении его главного оппонента развернута просто беспрецедентная кампания по дискредитации. В нее включены не только медийные ресурсы, которые днем и ночью публикуют компромат на Бабанова. В ней задействован весь государственный аппарат, включая спецслужбы, ЦИК, местные органы власти. В ход идет все — от незаконной прослушки до предупреждений избиркомов, а также различные запретительные распоряжения региональных чиновников, направленные на срыв агитационных мероприятий штаба Бабанова.



Госаппарат играет по своим четким правилам. Он сегодня борется не просто за кандидата в президенты Жээнбекова. Он сегодня борется за собственную выживаемость. Ведь с приходом к власти нового человека для всей сегодняшней вертикали власти наступит судный день. За более чем 25 лет независимости наши чиновники привыкли ничего не делать, получать зарплату и, само собой, взятки и откаты. Госаппарат давно замкнулся в себе и никак не хочет допустить обновления и перемен. Эти люди готовы пожизненно занимать свои места, да еще были бы рады передать их по наследству. И все мы хорошо знакомы с этим современным изданием феодализма, когда семейные кланы контролируют целые районы страны и отрасли экономики.



Печально то, что весь этот ползучий захват власти происходит после того, как глава государства потратил шесть лет на то, чтобы в стране наконец-то восстановился порядок, чтобы прекратились распри между различными кланами и группировками. Атамбаев сделал все, чтобы за Кыргызстаном не тянулся шлейф непредсказуемой страны, с революционным прошлым и настоящим, чтобы в нас поверили соседи, чтобы пришел иностранный бизнес.

Нас за эти годы действительно стали воспринимать серьезно. Мы стали государством со своим собственным историческим путем развития. Все признавали успехи нашей демократии. Нас начали ставить в пример другим странам региона. А это дорогого стоит.



И вот сейчас в страхе перед переменами вся чиновничья клика, по сути, пытается перечеркнуть все достижения Атамбаева и народа Кыргызстана. Своими топорными действиями в пользу Сооронбая Жээнбекова они опять заталкивают нас в прошлое. Ради того, чтобы сохранить свои теплые места, они готовы отбросить страну на многие десятилетия назад, не дать ей возможность уверенно двигаться вперед.



Этот беспредел выгоден только тем, кто не уверен в собственной победе, кто цепляется из последних сил за свои должности. Им не нужен сильный президент, сильная власть. Им не нужен порядок и стабильность. Они хотят тот бардак, который был в стране не так давно. Так им легче проворачивать свои темные дела и коррупционные схемы.



Нам же нужны честные и прозрачные выборы, проведенные в правом поле. Нам нужен глава государства, который будет пользоваться поддержкой и авторитетом всего народа, к которому будет прислушиваться лидеры других стран!

knews.kg