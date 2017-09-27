В Бишкеке опасаются политического взрыва

Кампания по выборам президента Киргизии проходит на грани фола

В Бишкеке готовится акция "За честные выборы". Участники шествия, которое состоится до 30 сентября, намерены привлечь внимание власти к методам ведения предвыборной кампании. Кандидаты, претендующие на пост президента, используют все возможные средства для продвижения к цели: административный ресурс, подкуп избирателей, шантаж, не гнушаются играть на националистических чувствах электората. Эксперты склонны считать, что предвыборной кампании такого накала и одновременно такой грязной в Киргизии не было давно.

"Такой нечистоплотной избирательной кампании, такого обилия компромата, который выкладывают друг на друга участники выборов, Киргизия еще не знала. В это столпотворение втянуты государственные СМИ, в том числе государственный телеканал, который ведет информационную войну на стороне кандидата от партии власти (Социал-демократической партии – СДПК). Экс-глава МЧС Бакыт Торобаев, участвующий в гонке, призвал своих соперников бойкотировать предвыборные дебаты на этом канале. Очевидно, что любой итог выборов будет оспариваться проигравшими, и нынешний ход событий не сулит республике стабильность", – сказал "НГ" представитель киргизского оппозиционного движения "Жаны муун" ("Новое поколение") Адиль Турдукулов.

Выборы в Киргизии состоятся 15 октября. На пост президента республики претендуют 12 человек, в числе которых одна женщина – правозащитница Токтайым Уметалиева. Изначально же желание баллотироваться изъявили 56 человек. Некоторые, как, например, сопредседатель партии "Ата-Журт" Камчибек Ташиев, заявили о самоотводе в пользу Сооронбая Жээнбекова. Другие вышли из борьбы, не объясняя причин. Третьих с марафона снял ЦИК. Фаворитами выборов считаются: кандидат от правящей Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков и бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. По слухам, Темир Сариев и Бакыт Торобаев могут сойти с дистанции.

Озабоченное негативной предвыборной атмосферой новое движение "За честные выборы" во главе с депутатом парламента Жанаром Акаевым, к слову, недавно исключенным из СДПК, решило устроить в Бишкеке акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей и добиться каких-то ее действий по снижению напряженности. Особое внимание участники акции придают открытому подкупу – зафиксирован не один случай раздачи денег избирателям, а также внешнему влиянию на ход выборов – в частности, встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов, Омурбеком Бабановым.

"НГ" уже писала об обмене резкими нотами между МИДами Киргизии и Казахстана. Однако тема может быть актуализирована еще раз. ЦИК на ближайшем заседании обещает принять решение в отношении Бабанова. Не исключено, что его могут отстранить от выборов. И такое внимание к состоявшейся встрече тем более странно, что иностранные лидеры нередко встречаются с фаворитами избирательных кампаний в той или иной стране. Киргизия – не исключение. В 2011 году, например, Феликс Кулов встречался с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым, а Алмазбек Атамбаев – с Владимиром Путиным, возглавлявшим в то время правительство РФ. Во время той же перевыборной кампании лидеры партии "Ата-Журт" Ахматбек Келдибеков, Камчибек Ташиев, Садыр Жапаров встречались с Нурсултаном Назарбаевым. Однако нынешняя встреча Омурбека Бабанова с Назарбаевым оказалась вдруг крайне нежелательной. "Политическая конъюнктура стала другой", – считает Адиль Турдукулов.

По его словам, в ходе нынешней кампании также используются националистическая и религиозная карты. Дело в том, что привлечение религиозных деятелей к агитации за того или иного кандидата запрещено законом. Однако об этом многие "забыли". Так, авторитетный в Киргизии бывший муфтий Чубак ажи Жалилов стал пропагандистом Сооронбая Жээнбекова – провластного кандидата. В связи с этим гражданские активисты обратились в ЦИК с требованием принять меры в отношении бывшего муфтия. Но ЦИК сделал лишь замечание, чтобы подобного впредь не допускали. Поддерживают представители духовенства и других кандидатов, хотя и не столь открыто.

"Это игра с огнем", – считает эксперт по военным вопросам и безопасности Токтогул Какчекеев. По его словам, сегодня в Киргизии почти 3 тыс. мечетей, в которых немало проповедников, проучившихся в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и вернувшихся с учебы в Киргизию со сформировавшимися "особыми взглядами". "Подключение религии к политике всегда сопряжено с рисками, а в нашем случае риски получаются повышенного свойства", – сказал "НГ" киргизский эксперт Токтогул Какчекеев.

Еще более опасным считает Адиль Турдукулов использование в выборных процессах криминала. "Чем ближе выборы, тем больше сообщений о том, что тот или иной заключенный, отбывавший длительный срок, вдруг выходит на свободу. Это не может не настораживать. Неоднократно в ходе прошлых предвыборных кампаний криминальные группы вовлекались в этот процесс. Криминальные авторитеты обладают мобилизационными возможностями, могут в кратчайшие сроки собрать толпу и направить в "нужную сторону". Резонно предположить, что преступники, внезапно оказывающиеся на свободе, имеют связи во властных структурах, и соответственно становится понятно, на чьей стороне могут выступать. Это очень опасно", – сказал Турдукулов.

Он выразил опасение по поводу возможных провокаций, которые могут быть устроены против участников марша, что усугубит тяжелую обстановку. Очевидно, ситуацией обеспокоена и власть. Глава государства Алмазбек Атамбаев призвал правительство и ЦИК республики оперативно реагировать на сообщения о применении в ходе подготовки и проведения выборов главы государства административного ресурса и подкупе голосов.



Источник - Независимая газета