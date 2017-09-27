Президент же говорил: «Административный ресурс не будет использоваться»?

Очевидно, не осталось ни одного госслужащего, не «поддерживающего» кандидата власти Сооронбая Жээнбекова. Еще до начала выборов президент Атамбаев, усмирив настрой сторон, сомневавшихся в открытом и прозрачном проведении выборов, давал обещание: «Админресурс не будет использоваться».

Очевидно, не осталось ни одного госслужащего, не «поддерживающего» кандидата власти Сооронбая Жээнбекова. Еще до начала выборов президент Атамбаев, усмирив настрой сторон, сомневавшихся в открытом и прозрачном проведении выборов, давал обещание: «Админресурс не будет использоваться». Более того, он говорил, что будут госслужащие, сами по себе инициирующие сбор голосов за кандидата властной партии, как в пословице «что крестьяне, то и обезьяне». Президент говорил «услужливый дурак опаснее врага», отмечая, что будет суровым наказание для чиновников, использующих админресурс.

Но то ли президент просто так сказал на глазах народа, или сказанное на вершине власти президентом не посчитали за комариный укус нижестоящие чиновники, в общем, как только начались агитационные работы, так стартовало сплошное сочувствие к Жээнбекову. Но использующие занимаемую должность, оказывающие давление на избирателей сами не хотят в этом признаваться. Они изо всех сил оправдываются, говоря «админресурс не используется, или во всех местах царит «справедливость», видны мероприятия в соответствии с законами КР». Они не понимают, что не могут закрыть луну подолом? Даже слепому человеку видно сверкание админресурса в разных местах. Тогда поговорим об этих «сверканиях».

Как только начались агитационные работы, студенты высших и средних учебных заведений провели акцию «Мы не боимся!». Поскольку студенты хорошо знают, что общество, где живут, особенно власти не выполняют свои обещания, они знали, что на выборах обязательно будут принуждения поддерживать какого-то кандидата. Поэтому они заранее напомнили руководству учебных заведений, ретиво снимающих головы вместе с шапками, что у них тоже есть свой выбор, право голосовать за желательного для себя кандидата, реализующего на практике признанные правильными решения. Акция прошла в своем русле, не считающаяся с мнением молодежи власть даже не обратила внимания на их требования. Только недавно руководство вузов провело собрание, добивающееся голосования за кандидата власти студентами вузов, деля их на «сочувствующих» и «не сочувствующих» Сооронбаю Жээнбекову.

О протесте против этого в соцсетях написала студентка 2-го курса Чолпон. Студентка выразила открытый протест против действий чиновников, наносящих вред свободному выбору избирателей. Выяснилось, было сказано: если студенты откажутся выполнить сказанное руководством, пойдут на своеволие, то будут изгнаны с учебы. В законе КР «О выборах» написано: «Каждый гражданин вправе свободно избирать и быть избранным». А в реальности, с учетом вышеуказанного примера, идем ли мы курсом, указанным в Конституции? Ведь власть все еще навязывает свое, уже сейчас гасит настрой молодых поколений, считающихся «завтрашним днем Кыргызстана», действует по загону их в один очерченный круг. Чиновники говорят «выгоним с учебы», давя на чувствительное место, идут на незаконные выходки. Бывает ли им немного стыдно хотя бы наедине с собой, перед совестью?





В Конституции написано: «Кыргызстан светская страна». Неправильно подключать в различные государственные дела представителей религиозного течения. В нашем государстве нет запрета на вероисповедание. Кем бы ни был, мусульманином, христианином, другим, человек может твердо держаться своей религии, продолжать ее. Но это не подразумевает, что «религиозным ажы можно агитировать народ, призывать голосовать за какого-то кандидата». Лицезревший народ даже не заметил, как превратившийся в предводителя мусульман Чубак ажы Жалилов вмешался в агитационную работу. Он призвал священнослужителей молдоке в стране не стоять и смотреть в стороне, а внести активный вклад в избрание Жээнбекова.

По словам ажы: «Сооронбай Жээнбеков достоин стать президентом, потому что в его доме сохранены кыргызские обычаи, подается устукан, его жена готовит олобо, его дети поливают воду на руки гостям для омовения после поедания устукана. Он читает намаз. Сколько лет тихо работал, молча исполнял обязанности. Сейчас достиг возраста пророка. Значит, лучше него президента не может быть». С точки зрения Чубака ажы, оказывается, этих качеств достаточно для руководства страной. Самое главное, лишь бы читал намаз. Нет никакой гарантии, что будущий президент, нуждающийся в помощи религиозных людей еще до избрания, после того как завтра возьмет власть в свои руки, не превратит Кыргызстан в религиозное государство, и не сделает страной с закутанным лицом и телом. Возможно, ажы для достижения именно этого решил - когда страна находится в лапах админресурса - «наверное, у кандидата власти больше возможностей», и склонился на его сторону. Заблуждение аалыма-богослова приводит к заблуждению всех мусульман. Нелегко уничтожить вредные последствия заблуждения. Поскольку сейчас в стране большое количество граждан, воспринимающих сказанное Чубаком ажы как закон, то привлечение его к своему ресурсу – это очередной интерес власти. Для страны полезно, чтоб религиозные богословы не воспылали душой к какой-то одной стороне, а стояли нейтральными.

Известно, вот так поднимающие знамена Жээнбекова, избыточно пользующиеся админресурсом, не стремятся, чтобы «у Кыргызстана был достойный президент». Для них лишь бы сохранить сегодняшние занимаемые удобные места. А тем кричащим «админресурс не используется!» следует подумать, что глаза кроме них есть и у других.

Орозбек Молдалиев: «Атамбаев не сдержал обещания»

Один из близких друзей президента Атамбаева, после переворота 2010 года много лет бывший полномочным представителем президента в ЖК, занимавший должность директора Государственной комиссии по делам религий Орозбек Молдалиев сказал, что остановился на негативном мнении о своем друге. Много лет вращавшийся по движению глаз Атамбаева, сильно важничавший дружбой с ним во время нахождения во власти аксакал сказал так в интервью сайту «РухЭШ». «Шесть лет назад Алмазбек Атамбаев во время соревнования за пост президента, обещал: «Если я приду к власти, не буду драконом». Но он поддался дурману власти, не смог победить дракона. Не смог устоять как глава государства на честной объективной позиции на президентских выборах. Не говоря о другом, вчерашних соратников СДПК «атамекеновцев» разогнал во все стороны как коршун куропаток. Как отметила президент переходного периода Р.Отунбаева, он выскочил единственным автором всех предыдущих достижений страны».

Источник: газета «Алиби» №21 от 26.09.2017/стр.6, перевод: gezitter.org