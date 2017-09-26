Ташиев выйдет из большой гонки

Камчыбек Ташиев оказался настоящим молодцом

Сопредседатель партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев официально обратился в ЦИК о выходе из президентской гонки. Теперь в списке останется 12 кандидатов. Этот список может сократиться еще на 3-4 кандидата. Поддерживающий Бабанова Торобаев пока не торопится официально снимать свою кандидатуру. Дело в том, что «власть может под какой-нибудь отговоркой вычеркнуть из списка Омурбека Бабанова, тогда удача перейдет на мою сторону» - сидит так в положении кошки, караулящей мышку. В этом отношении безалаберный Камчыбек Ташиев оказался настоящим молодцом. Не прячет камень за пазухой, не торгуется за должность, а открыто заявил о своей поддержке Жээнбекова и быстро ушел.

Источник: газета «Фабула» №71 от 26.09.2017/стр.2, перевод: gezitter.org