Мадумаров намерен самостоятельно идти на выборы

На прошлой неделе Адахан Мадумаров вышел перед народом Узгена с Омурбеком Бабановым, выразил свое мнение о происходящих объединениях.

На прошлой неделе Адахан Мадумаров вышел перед народом Узгена с Омурбеком Бабановым, выразил свое мнение о происходящих объединениях. Он не сказал - поддерживает Бабанова или нет, по привычке был красноречив, скрывал свои истинные намерения, выкрутился из ситуации.

Тем не менее пиарщики Бабанова громко заявили, мол, Мадумаров присоединился к нему. После чего произошло объединение Бабанова с Торобаевым. Один решил стать президентом, другой - премьер-министром. Тогда Мадумаров "взорвался", провел пресс-конференцию: "Предлагаю объединиться вокруг идеи, а не кресла. Меня огорчает, как некоторые молодцы объединяются под лозунгом: "Ты президент, я премьер". В итоге он решил самостоятельно бороться за пост президента, помахав рукой тем двум аферистам...

Источник: газета "Фабула пресс" №70 от 22.09.2017 / стр. 5