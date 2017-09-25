Законно ли использовать Чубака ажы для агитации?

То ли это только у нас, то ли такое принято и в других странах, религиозные деятели активно вмешиваются в агитационную деятельность.
То ли это только у нас, то ли такое принято и в других странах, религиозные деятели активно вмешиваются в агитационную деятельность. Закон запрещает представителям религии вмешиваться в политику, особенно в агитацию. Но на деле все обстоит иначе. Муфтий и богословы с головой ушли в агитационную деятельность.
Например, Чубак ажы открыто призывает поддержать одного из кандидатов в президенты. Это означает, что кто-то пользуется электоратом Чубака ажы. Нужно было осторожней отнестись к таким вопросам, не вмешивать религию в политику для получения голосов. И без того в последние дни религиозные фанатики открыто и косвенно стремятся прибрать к рукам власть. Разве это нам нужно? В своем ли мы уме, если желаем повторить судьбу Сирии? Поэтому кандидатам пора взяться за ум...
Источник: газета "Фабула пресс" №70 от 22.09.2017 / стр. 2
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