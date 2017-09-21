Правительство отреагировало на слова Зилалиева

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев 19-20 октября посетил Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.

Чиновник посетил регионы в рамках подготовки к выборам и ознакомился с организацией работы территориальных и участковых избирательных комиссий.

Глава Республиканского штаба по организации и проведению выборов вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев во время встречи с активом Баткенской области сказал, что поддерживает кандидата от власти и озвучил личную просьбу к присутствующим:

- Я прошу у вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него. Среди вас может быть разное мнение. Не могу сказать: нет, вы не правы. Мы живем в демократической стране. Вы сами знаете, за кого отдать голос. Но я высказал свое мнение. Вы все работаете и получаете зарплату от государства, этого бюджета, прошу, не плюйте в колодец, из которого пьете.



21 сентября правительство распространило комментарий вице-премьер-министра. Он подтверждает, что говорил такие слова, но вместе с этим обращает внимание общественности на два важных момента:

- Во-первых, и это очень важно. Данная встреча была неформальная, в формате доверительной беседы, и эта запись мягко говоря, незаконна. Во-вторых, мои слова были вырваны из контекста. Если опросить свидетелей, то они подтвердят, что я лишь отвечал на вопросы других людей. При этом разговоре я несколько раз подчеркнул, чтобы мои слова не расценивали как агитацию. Я выражаю свое сугубо личное мнение, а не как должностного лица. И это очень важно. При этом хочу отметить, что вызывает большую тревогу и сожаление, что сейчас в погоне за сенсацией переступаются границы личной жизни. Считаю это недопустимым.

Согласно части 15 статьи 22 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», работники государственных органов и органов местного самоуправления, члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, судьи, представители религиозных организаций, члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане и организации, лица без гражданства не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов считает неправильной агитацию со стороны госслужащего в пользу кого-то из кандидатов и отмечает, что, если такое происходит, то в законе предусмотрены меры.

Совет безопасности Кыргызстана на своем заседании 11 сентября обсуждал подготовку к выборам. Дуйшенбек Зилалиев выступил там с докладом, в котором отметил, что предпринимаются все меры для организации чистых выборов.



Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков участие госслужащего в агитационной компании расценивает как опасное явление. По его словам, в ближайшее время, возможно, движение «За честные выборы», в которое вошли опытные политики, государственные и общественные деятели, обсудят этот вопрос:

- Проведение закрытых, тайных собраний совещаний, призыв голосовать за кого-то из кандидатов государственными служащими внесет отрицательный вклад в проведение честных выборов. Для нас это очень опасный пример.

О выборах в Кыргызстане с трибуны Генассамблеи ООН, с которой он выступил впервые, говорил и президент Алмазбек Атамбаев. Он подтвердил, что для проведения честных выборов есть политическая воля:

- Для нас проведение честных и прозрачных выборов нового президента - это залог дальнейшей стабильности в стране. И для этого у нас есть твердая политическая воля.



Алмазбек Атамбаев вернулся к вопросу выборов и в завершающей части своего выступления на кыргызском языке. Он призвал не обманываться главам других государств.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.

P.S. Между тем, 21 сентября премьер-министр Сапар Исаков объявил замечание вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, а также поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению выборов президента на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Заирбек Бактыбаев

Журналист радио "Азаттык" в Бишкеке