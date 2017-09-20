Члены ЦИК назвали незаконным выпуск новости о встрече Назарбаева и Омурбека Бабанова

Сегодня, 19 сентября, казахский президент Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым, они обсудили отношения между двумя странами, сообщает tengrinews.kz и ряд других информ-ресурсов.
Сегодня, 19 сентября, казахский президент Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым, они обсудили отношения между двумя странами, сообщает tengrinews.kz и ряд других информ-ресурсов.
После того как эту новость опубликовал портал SUPER.KG, мы обратились к членам Центральной избирательной комиссии, но и Абдыжапар Бекматов, и Назарали Арипов сказали, что нельзя публиковать информацию о встрече Бабанова и Назарбаева.
Поэтому порталу SUPER.KG пришлось убрать это сообщение из новостной ленты. Но непонятно, на какой закон и на какую логику опираются, ставя подобное ограничение на распространение важных новостей.
Источник: super.kg
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