Сариев тоже будет служить Бабанову?

В данное время видные политики, баллотирующиеся в президенты, начали объединяться. В основном они собираются вокруг Бабанова или Жээнбекова.

В данное время видные политики, баллотирующиеся в президенты, начали объединяться. В основном они собираются вокруг Бабанова или Жээнбекова. Одни разводятся, другие венчаются. Не агитация, а "медовый месяц". Например, собирающаяся выдвинуть единого кандидата четверка распалась, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев заявили, что поддержат Сооронбая Жээнбекова. А Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев ухватились за подол Омурбека Бабанова. Сейчас Азимбек Бекназаров и Темир Сариев раздумывают над тем, к кому бы присоединиться. Судя по тому, что говорят в народе, они готовы послужить Омурбеку Бабанову. Но есть опасения, что Бабанов может их обвести вокруг пальца, поэтому Темир Сариев намерен до последнего дня не снимать свою кандидатуру, после чего открыто выразит поддержку Бабанову. Тем не менее Бабанова не устраивают такие условия, он упрямо требует, чтобы Сариев снял кандидатуру...

Источник: газета "Фабула пресс" №69 от 19.09.2017 / стр. 2