Бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев заявил: "После выборов может подняться шумиха из-за дополнительных избирательных участков.
Бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев заявил: "После выборов может подняться шумиха из-за дополнительных избирательных участков. К сожалению, территориальная избирательная комиссия города Бишкека приняла решение об открытии дополнительных избирательных участков и решение было поддержано Центризбиркомом. В законе нет ничего, что касается дополнительных участков. Еще в 2015 году поднялась эта проблема, но за два года закон так и не исправили. Даже не установлены границы дополнительных избирательных участков. Это самоуправство ЦИК, правонарушение".
Такое мнение Акылбек мырза озвучил 19 сентября, на первом заседании движения "За справедливые выборы". На упомянутом заседании обсуждалась тема предстоящих президентских выборов. Напомним, упомянутое движение было основано 12 сентября. По словам инициаторов, движение призвано обеспечить проведение президентских выборов в рамках закона. Членами движения являются экс-президент Роза Отунбаева, бывший депутат Равшан Жээнбеков, депутат Жанар Акаев и другие.
Источник: газета "Майдан.kg" №39 от 20.09.2017 / стр. 5
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