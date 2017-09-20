Оппозиция объединится в новый квартет?

До этого объединялись лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, руководитель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, лидеры партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, говоря «пойдем на президентские выборы вместе», но квартет распался меньше чем за месяц.

До этого объединялись лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, руководитель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, лидеры партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, говоря «пойдем на президентские выборы вместе», но квартет распался меньше чем за месяц. А теперь говорится о предстоящем объединении Омурбека Бабанова, Б. Торобаева, А. Мадумарова и Темира Сариева. Смогут ли они объединиться и выдвинуть единого кандидата? Если согласуют, то кого могут выдвинуть? На выборах победит оппозиция или достигнет победы кандидат власти С. Жээнбеков? Прислушаемся к мнению народа.

Урмат Аманбаева, экс-депутат: «Есть вера, что Бабанов станет остающимся в истории президентом»

- Если кандидат власти на одной стороне, а все остальные кандидаты объединятся и выдвинут одного кандидата, и выборы пройдут вправду чисто, то может победить оппозиция. В новом квартете О. Бабанова, Б. Торобаева, А. Мадумарова и Т. Сариева вполне могут продвигать Бабанова президентом, всему обществу известно, что и объединение проходит с этой целью. Омурбек Токтогулович молодой, с сильной идеей, денежный «сытый» кандидат. Есть полная уверенность, что он сделает большие работы для народа и станет остающимся в истории президентом. Наступила новая эпоха, должны прийти молодые. Тем не менее, Жээнбеков может 100% пройти силой власти. Сооронбай Шарипович хороший человек, знающий сельское хозяйство хороший руководитель. Что бы мы ни говорили, президент - глава народа. Кому предназначено Аллахом, тот и будет президентом.

Мукар Чолпонбаев, экс-депутат: «Нынешние выборы это не схватка идей, программ, и не выбор народа»



- По моему мнению, кого поддержит АША, тот достигнет победы. Потому что все административные ресурсы работают на того. Пока работают на Жээнбекова. Мне всего-то жалко учителей и врачей. Как будто власть кормит и содержит их, они радуются получению зарплат, делают то, что скажет власть. К тому же, большинство председателей участковых избирательных комиссий это директора школ, ну а члены комиссии – учителя школы. Также обстоит с врачами, сотрудниками местных органов власти. Не только сами отдают свои голоса, но превратились в бесплатно работающих агитаторов. Да еще ЦИК решает итоги выборов вместе с участковой избирательной комиссией. Потому что в настоящий момент выборы решает не кабина, а стал решать главным образом «голосующий аппарат». Кто его программирует, кто доберется до той программы, тот и решает. Следовательно, думаю, что победит Жээнбеков. Могут объединиться О. Бабанов, Б. Торобаев, А. Мадумаров и Т. Сариев. Но боюсь, как только заговорят «кто будет», не победит ли личная амбиция? У них не хватит сил, даже при объединении. Другие тоже должны присоединиться к ним. Дело в том, что власть оторвала Ташиева и Келдибекова. Если придет Жээнбеков, он не улучшит Кыргызстан. Остальные тоже не превосходят Жээнбекова. Сегодняшние выборы это не схватка идей, программ, да и не выбор народа. Напротив, борьба денег и власти, борьба денежных за сохранение своих денег, власти за сохранение своей власти. В таких условиях не бывает такого как выборы.

Жолдошбек Токоев, манасовед: «Их объединение на выборах не окажет никакого влияния»

- Не окажет никакого влияния на выборы объединение О. Бабанова, Т. Сариева, А. Мадумарова, Б. Торобаева. Потому что, например, А. Мадумаров не скажет «ради меня проголосуйте за О. Бабанова», или Б. Торобаев не скажет «ради меня проголосуйте за Т. Сариева». Даже если скажут так, но их сторонники не согласятся. Наоборот, кандидаты подвергнутся претензиям «мы тебе верили, а ты нас бросил». Если выборы пройдут двумя турами, тогда получивший мало голосов может продвигать вперед получившего много голосов. Я побывал в Нарынской, Иссык-Кульской областях, понаблюдал с интересом, у какого кандидата хорошо идет агитационная работа. В этих двух областях хороши агитационные работы О. Бабанова и С. Жээнбекова, у остальных пока что незаметно. Кыргызы говорят «без спора нет точности, без подготовки нет удачи». Это правило идет издревле. Но за трон надо бороться чистым способом. Если получит с нарушением закона, тогда намерение достичь власти получится не для народа, а лично для себя. Народу необходимо понять это. Вышеприведенный пример с пословицей «без подготовки нет удачи» это великие слова в адрес А. Акаева, К. Бакиева. Это должен понять каждый кандидат. Иначе свободный нрав кыргызов меньше чем за год любого поставит в положение двух беглецов президентов.

Бактияр Балтабаев, частный предприниматель: «Новый квартет может остановиться на Сариеве»

- До этого, и сейчас подбросившие пищу разным толкованиям в обществе о политических объединениях АКМ, БОТ, БЭТ объединяются в соответствии с требованиями момента, что является созданной личными интересами очередной тактикой, направленной против Жээнбекова, кандидата скажем от власти или от народа. Наверное, длительность таких объединений зависит от ситуации. По моему мнению, даже объединенными усилиями достигнув цели, маловероятна их дальнейшая успешная работа, выдвижение вперед. Новый созданный квартет может остановиться на едином кандидате Сариеве. По-моему, на предстоящих президентских выборах надо попробовать дать шанс Сооронбаю Жээнбекову. По сравнению с другими кандидатами он вырывается вперед и по опыту, и малости тянущихся вслед за ним сплетен, сильной командой, вроде он заслуживает доверия народа.

Бек Жайчибеков, художник, один из авторов кыргызского флага: «Думаю, смогут ли объединиться»

- Кандидаты в президенты начали объединяться в трио, квартет с целью «чтоб мои труды для народа не пропали даром, а в одиночку невозможно сделать». Потом помешало такое несчастье как амбиция, они распадаются. Ходят разговоры о предстоящих объединениях «иноходцев», но сильно сомневаюсь в этом, ведь, чтоб пойти на указанный шаг, все мысли и переживания должны быть ради будущего народа, а сердце должно биться за свой народ и землю. Сомнительно в этот раз объединение О. Бабанова, Б. Торобаева, А. Мадумарова и Т. Сариева. Мадумаров разочаровался в той стороне, повернулся сюда. Возможно присоединение Сариева. Торобаев поглядывает. Бабанов вроде пока твердо держится, но кто знает?! Думаю, смогут ли объединиться?

Источник: газета «Алиби» №19 от 19.09.2017/стр.6, перевод: gezitter.org