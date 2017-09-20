Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым

Сегодня, 19 сентября, в городе Алматы президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, пожелал ему успехов на президентских выборах и выразил свою поддержку.

Сегодня, 19 сентября, в городе Алматы президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, пожелал ему успехов на президентских выборах и выразил свою поддержку.

"Теперь я знаю очень хорошо, до этого ты занимался бизнесом, работал главой правительства. Если братский кыргызский народ поддержит таких как ты молодых, трудолюбивых молодцов, мы будем только рады. Пусть другие не обижаются, но этот вопрос – внутреннее дело кыргызского государства. Кыргызский народ сам решит, кого избрать. Тем не менее у меня есть пожелание, чтобы поддержали молодых азаматов", - заявил Назарбаев.

Источник: "Ак ордо"



Источник: kyrgyztoday.org, перевод: gezitter.org