Аскар Акаев: “Меня беспокоит исламизация”

Аскар Акаев в интервью радио Sputnik рассказал о будущем и настоящем Кыргызстана, президентских выборах и экономике страны.
На вопрос журналиста "Какой должна быть программа будущего главы государства. Какие проблемы и вызовы сейчас на первом месте?" Акаев ответил так: "Я вижу три проблемы. Первая связана, конечно, с популизмом. Политики-популисты всегда обещают очень много, и народ им верит. Но ни у одного политического лидера в мире нет волшебной палочки. Поэтому, я надеюсь, к руководству страной придет политик-реалист.
Вторая проблема — это исламизация. Я 12 лет не был в Кыргызстане, но постоянно читаю новости, и меня очень беспокоит тот факт, что в республике идет тотальная исламизация всех сфер жизни. К добру это не приведет. Мы же видим, что происходит в Сирии, где, кстати, около тысячи кыргызстанцев воюют на стороне "Исламского государства"*, которое является просто колоссальной разрушительной силой для региона. Эти люди могут вернуться на родину и устроить террор там.
В-третьих, я считаю, надо бороться с расколом страны. Десять лет своего президентства главной задачей я считал обеспечение единства народа, севера и юга, нации вообще. А за последние годы, чувствую, произошел раскол не только в среде политической элиты, но и в самом народе. Это очень опасно".
Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org
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