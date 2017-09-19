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Печать E-mail Подробности Политика 19.09.2017 13:30 Просмотров: 17 Темир Сариев присоединится к Жээнбекову, за что получит должность руководителя Кыргызско-Российского фонда развития? Появляются удивительные "сказки". Наверное шумиха вокруг выборов не скоро уляжется. В одной из "сказок" говорят: "Если Сариев присоединится к Жээнбекову, то он будет назначен на должность руководителя Кыргызско-Российского фонда развития, ранее возглавляемого Кубанычбеком Кулматовым". Но предвыборный штаб кандидата в президенты Темира Сариева заявил следующее: "В данное время кандидат в президенты Темир Сариев встречается с народом. Не было переговоров с кем-либо, мы продолжаем агитационную работу, как раньше". Вряд ли Сариев откажется от возможности побороться за пост президента, чтобы занять упомянутую должность. Поэтому и "сказку" нужно придумывать более правдоподобную... Источник: газета "Майдан.kg" №38 от 19.09.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org Добавить комментарий