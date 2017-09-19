Агитация: "Поддержи своего, нашего чуйского старшего брата Темира Сариева. Мы, чуйцы, что, лохи?"

А что, чуйцы, мы что, лохи?

"Я из села Панфилов. Не от хорошей жизни нахожусь рядом с Сариевым байке... Мы, молодежь, чуйская молодёжь, я был один, ко мне присоединились десять. Нас стало десять, к нам присоединились сто. Мы стали сотней, к нам присоединилась тысяча", - заявил на встрече с избирателями 14 сентября в городе Кайынды кандидата в президенты Темира Сариева сопровождающий его лидер молодежного крыла Сары-Озон-Чуйского молодежного объединения Азамат Эсеналиев.

"Обидно... Мы многонациональный народ – земля Сары-Озона-Чуя. Есть выражение "посмотри на дверь и только потом проходи на почетное место". Кого мне поддерживать, если не своего, чуйского, старшего брата! Потому что я верю своему старшему брату! Он завтра будет президентом. Если объединимся в один кулак, то достигнем многого, не делясь. Джигиты, где наша гордость? Куда мы идём? Разве не ушли вчера из-за двух тысяч сомов? 200 ребят ушли вот отсюда. Куда вы ушли, 200 ребят? Надо стоять вот здесь, на этом месте. Просто злость берёт. Ээ, молодежь Чуя, будьте сплоченны! Куда бы я не пошел, мне говорят: "Когда это вы, чуйцы, объединялись?" А что, чуйцы, мы что, лохи? Молодежь, не будем делиться из-за 2000 сомов! Не будем делиться, Сары-Озон-Чуй! Здесь проживает народ из семи областей. У меня просто всё горит внутри от досады, поэтому нахожусь здесь рядом со старшим братом", - сказал Азамат Эсеналиев.

Источник: kyrgyztoday.org, перевод: gezitter.org