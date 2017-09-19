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Политика
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Ахматбек Келдибеков сдержит слово джигита

Камчыбек Ташиев заявил, что поддержит кандидата СДПК Сооронбая Жээнбекова.

 

Камчыбек Ташиев заявил, что поддержит кандидата СДПК Сооронбая Жээнбекова.  Тем временем некоторые средства массовой информации заявили, что вместе с Камчыбеком Ташиевым Сооронбая Жээнбекова поддержит и Ахматбек Келдибеков.

 

Мы связались с представителем пресс-службы Ахматбека Келдибекова, чтобы выяснить правду.

 

"Ахматбек Келдибеков не поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Информация о том, что он последовал примеру Ташиева не соответствует действительности. А. Келдибеков, А. Мадумаров и Э. Сатыбалдиев придерживаются согласованной точки зрения, как и раньше. Ташиев ушел, это правда. В данное время упомянутые политики ведут переговоры с другими политиками", - сообщили из пресс-службы А. Келдибекова.

 

 

Источник: газета "Кабар Инфо" №37 от 15.09.2017 / стр. 5

           

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