Владимир Путин: Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово

«Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово», — заявил в интервью журналисту из Кыргызстана президент России Владимир Путин.
Глава РФ рассказал, что познакомился с президентом Кыргызстана «достаточно давно», когда был председателем правительства России в 2011 году. «Президент Кыргызстана человек яркий, стихи пишет. Человек эмоциональный. Это то, что в нем подкупает не сразу. Он человек, который держит слово», — сказал Владимир Путин.
С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении достигнутых договоренностей. Что и я стараюсь делать со своей стороны. - Владимир Путин
На вопрос, пошел бы Владимир Путин в разведку с Атамбаевым, он ответил: «Я уже не работаю в разведке. Но мы с ним занимаемся не менее важным делом — государственной работой. На мой взгляд, у нас неплохо это получается».
Интервью у президента России взяла Сыягуль Караман, автор серии передач продакшн-студии «Взгляд».
Ссылка: https://24.kg/vlast/62883/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!