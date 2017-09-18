Мадумаров заявил, что ведет переговоры об объединении с Бабановым и Сариевым

Кандидат в президенты, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сообщил о том, что ведет переговоры по объединению кандидатов.
Кандидат в президенты, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сообщил о том, что ведет переговоры по объединению кандидатов. Об этом он сказал 16 сентября в городе Узгене Ошской области.
По его словам, он ведет переговоры с кандидатами в президенты – лидером фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбеком Бабановым и лидером партии «Ак шумкар» Темир Сариевым. Он отметил, что если появится лидер, который сможет объединиться ради будущего, то он готов поддержать его.
Мадумаров сообщил, что намерен встретиться с кандидатом Темиром Сариевым и обсудить объединение. «Пусть бог даст, чтобы четыре парня объединились и выбрали одного человека», - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что об объединении переговоры ведут Омурбек Бабанов и лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
Напомним, 6 августа Адахан Мадумаров, Бакыт Торобаев и лидеры партии «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбек Ташиев и Акматбек Келдибеков заявили о своем объединении в новую политическую партию для поддержки единого кандидата в президенты. Предполагалось, что первый съезд новой партии пройдет 11 сентября и что на нем будет объявлено имя единого кандидата. Но в этот день Бакыт Торобаев сообщил "Азаттыку", что инициатива создания единой партии под названием "Кайра жаралуу" приостановлена и что съезда нового альянса не будет, как не будет и единого кандидата от четверки на предстоящие президентские выборы.
Позже пресс-секретарь партии "Ата-Журт" Нургазы Анаркулов сообщил, что зарегистрированный кандидатом в президенты лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев поддержит кандидата от СДПК, бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
Президентские выборы состоятся 15 октября.
Азаттык
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